Assassin’s Creed, il primo capitolo nasconde un segreto “raccapricciante”

Il primo capitolo di Assassin’s Creed si rivelò un successo davvero impressionante, diventando in breve tempo un fenomeno culturale e contribuendo alla realizzazione di uno dei più importanti franchise non solo per Ubisoft, ma per l’intero panorama videoludico.

La saga è così riuscita ad evolversi e approcciarsi a continui miglioramenti, fino ad arrivare al recentissimo Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), ma per la prima storica avventura di Altaïr si rivelarono necessari diversi compromessi tecnici.

A rivelarlo è stato Charles Randall, ex sviluppatore di Ubisoft che lavorò proprio alla prima storica avventura del franchise, del quale ha svelato un segreto davvero «raccapricciante», almeno in termini di programmazione (via Rock Paper Shotgun).

Una delle feature più importanti del titolo era infatti la possibilità di esplorare il vasto mondo di gioco anche a cavallo: ebbene, proprio queste creature sarebbero in realtà… degli scheletri umani.

A causa di una limitazione tecnica, i tool utilizzati da Ubisoft consentivano infatti di programmare azioni legate esclusivamente a personaggi «bipedi», richiedendo dunque non poco ingegno per adattare dei veri e propri scheletri umani e trasformarli, solo visivamente, in cavalli.

Charles Randall ha infatti confermato che tutte le maestose creature che Altaïr ha cavalcato fino a quel momento erano delle vere e proprie persone, facendo i complimenti agli animatori per essere riusciti a nascondere il tutto ai giocatori.

Also the horse in AC1 was just a twisted fucked up human skeleton, because our tool chain only worked with biped in 3ds max.

Cheers to the amazing animators and riggers that managed to make that guy look like a horse!

— Charles Randall (@charlesrandall) June 23, 2022