Aspettate la versione next-gen di Cyberpunk 2077? Forse ci siamo

CD Projekt RED dovrebbe essere davvero vicina dal rilasciare le attese versioni next-gen di Cyberpunk 2077, sebbene ad ora manchi ancora una data ufficiale.

L’update dedicato al gioco non è infatti ancora disponibile, dopo vari rinvii e posticipi che lo hanno slittato inevitabilmente al 2022 da poco iniziato.

Di recente il portale SteamDB aveva evidenziato che la build PC di Cyberpunk 2077 ha ricevuto un misterioso aggiornamento, legato parrebbe alla nuova versione in arrivo.

E se in tempi non sospetti il CEO Adam Kiciński aveva annunciato cje le versioni next-gen sarebbero arrivate durante il primo quadrimestre dell’anno, ora abbiamo una data da segnare sul calendario.

Con un post sui canali social della compagnia polacca, CDPR ha reso noto che durante la giornata di domani, 15 febbraio, terrà un importante live streaming dedicato a qualche novità non meglio precisata.

Alle 16 ora italiana si terrà infatti un live streaming dedicato – forse – proprio all’annuncio delle versioni per console di nuova generazione di Cyberpunk 2077.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know.

You're in? Preem!

Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv.

See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022