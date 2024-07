Zenless Zone Zero | Guida

Era solo una formalità e infatti le cose sono andate come tutti ci aspettavamo: Zenless Zone Zero, videogioco di ruolo e d’azione sviluppato da HoYoverse, è diventato rapidamente un successo, proprio come i precedenti Genshin Impact e Honkai Star Rail.

Ambientato in una città futuristica e vibrante chiamata New Eridu, Zenless Zone Zero stavolta vuole portare i giocatori in un mondo post-apocalittico in cui l’umanità cerca di sopravvivere e farsi largo tra le rovine di un cataclisma globale.

In questo contesto, saremo chiamati a esplorare e combattere per piegare gli Hollow, pericolose creature che minano l'esistenza stessa del mondo così come lo conosciamo. Formeremo così il nostro party che ci affiancherà nel viaggio, con personaggi unici che hanno specializzazioni e peculiarità tattiche di cui tenere conto – oltre a delle storie personali da scoprire.

Potete saperne di più dando un'occhiata alla nostra recensione completa di Zenless Zone Zero. Intanto, abbiamo messo insieme delle guide che vi aiutano a orientarvi all'interno del gioco e delle sue caratteristiche, per avere la meglio su chi cercherà di sbarrarvi la strada nel nuovo gioco-fenomeno di HoYoverse.

Guide a Zenless Zone Zero

Guide in elaborazione