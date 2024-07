Zenless Zone Zero | Come ottenere agenti di grado S e come funzionano i banner

Finalmente l’ultimo titolo di Hoyoverse è disponibile per tutti, Zenless Zone Zero è infatti uscito il 4 luglio su PS5, PC e Mobile (ecco la nostra recensione).

Il titolo è un action RPG dove l’azione ha un peso molto più marcato rispetto agli altri titoli della compagnia, e ottenere nuovi personaggi da utilizzare in battaglia è un elemento importantissimo sia per il gameplay che per il divertimento, dato che ogni Agente ha delle meccaniche uniche.

La differenza rispetto a Genshin Impact e Honkai Star Rail è che i nostri protagonisti Belle e Wise, non sono combattenti; per questo dovranno affidarsi a degli agenti specializzati per affrontare i vari nemici negli Hollow.

Molti personaggi saranno ottenibili proseguendo nella storia, ma quelli più potenti, ossia quelli di Grado S andranno conquistati spendendo le risorse ottenute in gioco (o tramite soldi reali) nei rispettivi banner. Vediamo dunque quali sono le differenze tra banner e le possibilità per ottenere questi potenti personaggi.

Come ottenere i personaggi di Grado S in Zenless Zone Zero

Chi ha giocato a Genshin Impact oppure ad Honkai Star Rail avrà già presente come funzionano i banner e le valute nei giochi di Hoyoverse. Zenless Zone Zero funziona grossomodo uguale, con le dovute differenze di nomi dati alle varie risorse.

La valuta principale sono i Polychromes che otterrete completando le varie missioni, i diversi obiettivi secondari e gli eventi che il gioco proporrà a cadenza regolare. Ci sono poi i Monochromes, che sono l’equivalente dei Polychromes ma ottenibili soltanto acquistandoli con soldi reali. Serviranno 160 Polychromes per poter riscattare o una Master Tape o una Encrypted Master Tape. Queste vengono usate rispettivamente per il Banner permanente del gioco e per i Banner a tempo che in media durano tre settimane e offrono una possibilità alta di ottenere alcuni specifici personaggi.

Ogni Master Tape o Encrypted Master Tape garantisce un pull per provare a ottenere un personaggio, un Bangboo o un W-Engine, ossia le armi del gioco. Appena iniziato a giocare a Zenless Zone Zero, nel Banner permanente vi basteranno un massimo di 50 tentativi per ottenere un agente di grado S, dopodiché in entrambi i banner è garantito l’ottenimento di un agente di grado S entro 90 tentativi grazie al suo pity system. I pull sono contati a parte tra i due banner dunque se avete fatto 50 tentativi nel Banner permanente non verranno conteggiati in quello a tempo e viceversa.

La percentuale di uscita di un personaggio di grado S a ogni pull è dello 0,6%, ma questa salirà man mano che aumentano i tentativi e, anche se è garantita l’uscita di un personaggio entro 90 tentativi, solitamente è possibile ottenerne uno quasi sicuramente tra i 70 e 80 tentativi, a meno di una pesante sfortuna. Vediamo dunque quali sono le differenze tra i due Banner.

Banner Permanente

Funziona solo con i Master Tape e ha una selezione di personaggi di grado S che è possibile ottenere solo in questo modo. Sarà possibile ottenere anche tutti gli Agenti di grado A con questo banner, e un agente o altro oggetto di grado A è garantito ogni 10 pull. Il banner permette di ottenere anche W-Engine e Bangboo di grado S oltre che A. Probabilmente in futuro saranno aggiunti anche nuovi Agenti di grado S tra quelli ottenibili in questo banner.

Banner a tempo

Questo tipo di Banner è pensato appositamente per promuovere tutti i nuovi Agenti introdotti nel gioco, dando la possibilità di ottenerli per un limitato periodo di tempo con percentuali di uscita aumentate. Per utilizzare questo Banner serviranno gli Encrypted Master Tape, e le percentuali di uscita di un personaggio di grado S saranno uguali a quelle del Banner Permanente. L’unica differenza è che avrete il 50% delle possibilità di avere il personaggio a cui il Banner è dedicato se avrete la fortuna di ottenerlo con un tentativo. In caso esca un personaggio diverso da quello principale del Banner, avrete la certezza che, al prossimo pull di un Agente di grado S in un banner temporaneo, al 100% sarà quello a cui il suddetto Banner è dedicato.

Solitamente ognuno di questi Banner dura tre settimane prima che cambi per offrire nuovi personaggi. Oltre a quello di grado S solitamente ci saranno anche alcuni specifici personaggi di grado A ad accompagnarlo con probabilità di uscita aumentate. Una volta finito uno di questi Banner a tempo, non sarà possibile ottenere in altro modo l’agente di grado S presente in questo evento fino a quando non gli verrà dedicato nuovamente un nuovo Banner o venga passato nella lista di papabili agenti di grado S ottenibili tramite il Banner permanente.

Esiste poi anche un Banner a tempo dedicato solo ai W-Engine. Queste sono in pratica le armi degli agenti di Zenless Zone Zero e in questi Banner a tempo di solito vengono inseriti i W-Engine di grado S pensati appositamente per il personaggio corrispettivo, solitamente quello presente nel Banner a tempo dedicato agli Agenti. Il pity di queste armi è leggermente più permissivo rispetto a quello dei personaggi, dato che ci vorranno massimo 80 pull per ottenere un W-Engine di grado S.