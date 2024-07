5 consigli per iniziare Zenless Zone Zero

L’arrivo di Zenless Zone Zero su PC, PS5 e Mobile ha attirato moltissimi nuovi giocatori incuriositi dal nuovo action RPG free-to-play di Hoyoverse.

Gli sviluppatori cinesi, come visto nella nostra recensione del gioco, hanno deciso di cambiare approccio con questo nuovo gioco rispetto ai loro due precedenti titoli, Genshin Impact e Honkai Star Rail, mettendo il focus più sui combattimenti che sull’esplorazione.

Che voi proveniate da uno dei due precedenti titoli di Hoyoverse o che siate dei giocatori completamente nuovi, abbiamo deciso di creare questa guida per dare qualche consiglio importante per iniziare la vostra nuova avventura nella città di New Eridu, pronti ad affrontare i temibili mostri presenti negli spazi interdimensionali chiamati Hollow.

Cinque consigli per iniziare a giocare a Zenless Zone Zero

Per ottimizzare il tempo speso all’interno di Zenless Zone Zero e capire bene come funzionano tutte le sue meccaniche, abbiamo deciso di darvi cinque preziosi consigli per partire con il piede giusto nel nuovo titolo free-to-play di Hoyoverse, in modo soprattutto da non sprecare le importanti risorse che il gioco fornisce completando le varie attività.

Concentratevi sulla storia

Il passo iniziale più importante da fare all’interno del gioco è seguire innanzitutto le missioni principali, solitamente marchiate da un punto esclamativo rosso sopra la testa dei PNG con cui dovrete parlare. Avanzare nella storia non soltanto vi farà ottenere un grande quantitativo di risorse in tempi brevi, ma vi permetterà di sbloccare numerose feature e anche tutte le modalità extra che serviranno a ottenere nuovi materiali per potenziare i vostri agenti.

Soltanto arrivando alla fine della storia potrete quindi godere di ogni elemento presente nel gioco; comunque, anche arrivando all’ultima missione principale, vi accorgerete che la trama non è realmente conclusa. È ormai confermato infatti che la narrativa proseguirà anche in futuro con le nuove patch rilasciate, proprio come succede da sempre negli altri titoli di Hoyoverse, come Genshin Impact che rilascia con una certa regolarità missioni che mandano avanti la storia generale.

Utilizzate tutte le vostre batterie

Tutti i giochi di Hoyoverse ruotano intorno a dei sistemi molto simili, e anche Zenless Zone Zero ha una sorta di punteggio che si può consumare per svolgere alcune attività giornaliere che garantiscono delle ricompense importanti. Potrete accumulare fino a un massimo di 240 Battery Charge, un tipo di punti che può essere usato per completare alcune missioni per ottenere Polychrome, denaro e oggetti per il potenziamento dei vostri agenti, oltre che esperienza per aumentare il livello del vostro account Inter-Knot.

Questa carica si rigenera di un punto ogni sei minuti, quindi ci vorranno 24 ore per ricaricarla completamente, ma se andrete al Coffee Shop sbloccabile nella storia, potrete rigenerarne 60 punti una volta al giorno ottenendo anche dei bonus per combattere nell’HIA Training. In questo spazio virtuale sarà possibile spendere 60 punti per affrontare una missione che vi consentirà di ottenere gli oggetti per potenziare il livello dei vostri agenti e anche le loro skill. Per questo è importante consumare i punti che avete a disposizione ogni giorno, così da non lasciarli lì inutilizzati, dato che una volta raggiunto il limite di 240 non si ricaricheranno oltre.

Affrontate tutte le missioni secondarie

Le varie commissions in Zenless Zone Zero sono in pratica le sidequest che verranno affidate ai nostri personaggi. Proseguendo con la storia si sbloccheranno nuove tipologie di missioni, e consigliamo di farle per ottenere ricompense importanti come W-Engines, Polychromes e soprattutto esperienza per far aumentare di livello il proprio account Inter-Knot.

È fondamentale che il livello del proprio Inter-Knot personale aumenti così da poter sbloccare sempre nuove feature del gameplay, come anche solo semplicemente la possibilità di potenziare fino al livello massimo (per il momento è il 60) i propri personaggi.

Le missioni secondarie in Zenless Zone Zero sono solitamente più semplici e veloci di quelle della storia, salvo rare eccezioni. Sono divise in quelle esplorative: che consentono di navigare con il proprio Bangboo tra gli schermi dell’Hollow proprio come succede nelle missioni principali, oppure ci sono anche quelle dedicate al puro combattimento dove non esisterà nessuna fase esplorativa. L’importante è comunque cercare di farle tutte quando diventano disponibili, così da ottimizzare sempre l’ottenimento di importanti risorse.

Potenziate bene solo gli agenti che vi servono davvero

Capiamo che appena iniziato il gioco e ottenuti i primi personaggi vi verrà voglia di potenziarli il più possibile, ma essendo Zenless Zone Zero un gacha game, è possibile che in futuro arrivino personaggi ancor più forti e utili per il vostro team, cosa che vi invoglierà magari a mettere da parte uno dei combattenti che magari avevate già potenziato al massimo, ma che ora non intendete più usare.

Conviene dunque potenziare i personaggi che vi incuriosiscono fino al livello 40 per iniziare, ottenendo anche le ricompense che si ottengono ogni volta che si raggiunge il livello 20, 40 e 60 (queste comprendono anche dei Master Tape da utilizzare nei Banner permanenti). Il livello 40 non è troppo esoso a livello di risorse e nel frattempo vi permetterà di provare sul campo gli Agenti e capirne meglio il potenziale, così da comprendere se per voi vale la pena portarli fino al livello 60.

Con l’arrivo di sempre nuovi personaggi nei Banner futuri non conviene sprecare troppe risorse nei personaggi attualmente disponibili solo perché non c’è ancora molta scelta. Come ci insegnano Genshin Impact e Honkai Star Rail è meglio aspettare i prossimi banner in attesa del personaggio perfetto per il proprio team, così da usare tutte le risorse ottenute per potenziarlo piuttosto che sprecarle a caso su altri personaggi su cui non si nutre particolare interesse. Ricordate inoltre che ogni personaggio presente in ogni nuovo Banner temporaneo può essere provato per farsi un’idea del suo gameplay e capire se fa al caso vostro.

Pratica e cibo

In Zenless Zone Zero la pratica ha un grande valore, dato che, essendo un gioco molto più action rispetto agli altri di Hoyoverse, ha delle meccaniche che vanno apprese alla perfezione per combattere nel modo più efficace possibile. Nulla di troppo articolato da imparare, ma riuscire a reagire e contrattaccare con il giusto tempismo agli attacchi nemici utilizzando gli Assist, o eseguendo una schivata perfetta è fondamentale per avere la meglio sugli avversari specie nelle missioni più difficili. La modalità training è il posto ideale per poter testare in pace ogni mossa dei vostri agenti e capire come meglio costruire il vostro team da tre o capire come funzionano le meccaniche uniche dei combattenti in vostro possesso. Per sbloccare il VR Training vi basterà avanzare nella storia fino a verso la fine del Capitolo 1.

Non sottovalutate poi l’importanza del negozio di fianco alla vostra base, ossia il negozio di ramen General Chop. Il cibo qui vi darà degli importanti bonus alle caratteristiche in base al ramen che mangerete. Ad esempio potrete aumentare del 30% l’attacco o di 15% gli HP e il danno fisico. Ogni potenziamento dato dal ramen durerà per un determinato numero di combattimenti successivi, dunque prima di affrontare una nuova missione scegliete accuratamente quale sia il potenziamento più indicato per affrontarla.