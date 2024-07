Zenless Zone Zero | Come sbloccare le modalità Endgame

Anche Zenless Zone Zero, come gli altri titoli di Hoyoverse, una volta esaurite le missioni principali e secondarie disponibili offre diversi contenuti endgame per tutti i giocatori che vogliono mettere alla prova la potenza del proprio team di agenti.

Le modalità principali pensate per fare da endgame sono ben due e in questa guida vi illustreremo sia come sbloccarle che il loro funzionamento.

Come sbloccare le modalità endgame di Zenless Zone Zero

Le due modalità endgame di Zenless Zone Zero sono chiamate Hollow Zero e Shiyu Defense, vediamo come sbloccarle e in cosa consistono.

Hollow Zero

Per sbloccare questa modalità dovrete proseguire nella storia fino a completare il Chapter 1 – Intermission. Una volta sbloccato potrete sia accedervi dal menu del Compendium sia visitando lo Scott Outpost.

In cosa consiste l’Hollow Zero?

In pratica si tratta di una modalità roguelike in cui bisognerà completare delle zone il più velocemente possibile senza accumulare troppa corruzione e nel frattempo ottenere dei potenziamenti temporanei per superare con maggior facilità le varie sfide.

Sono presenti al momento sei zone in totale divise ognuna in diversi livelli. Queste non saranno tutte disponibili sin da subito, ma per sbloccarle bisognerà completare delle prove impegnative chiamate Qualification Assessment.

Ogni zona ha una difficoltà variabile classificata con i numeri romani da I a V. Inizierete ogni area con un solo agente a disposizione, per questo è consigliabile utilizzare un DPS per avere vita più facile. Troverete poi gli altri agenti esplorando i vari schermi nella fase esplorativa.

La Resonia è una valuta esistente solo in questa modalità che permette di ottenere dei potenziamenti legati al combattimento e all’esplorazione, ed è una risorsa indispensabile per riuscire a superare le zone dell’Hollow Zero.

Esplorare l’Hollow Zero fa ottenere molte ricompense, specialmente vi farà guadagnare Investigation Points che serviranno a far salire il livello della propria Investigation License. C’è un limite settimanale di punti ottenibili a settimana, che potrà essere aumentato man mano che aumenterete il livello della vostra licenza ottenendo anche premi sempre più rari.

Inoltre è possibile ottenere delle speciali Bounty Commissions, delle commissioni a tempo che, se completate in tempo, daranno ai giocatori ulteriori ricompense.

Shiyu Defense

Questa modalità è sbloccabile una volta raggiunto il livello 20 del proprio Account Inter-Knot. Giunti a questo livello si sbloccherà una missione speciale obbligatoria per poter proseguire nel potenziamento del proprio account dal livello 21 al 30.

Come funziona la modalità Shiyu Defense

La base di questa modalità consiste nello sconfiggere dei nemici in un certo limite di tempo. Il giocatore verrà valutato soprattutto in base alla velocità con cui si è riusciti a sconfiggere i nemici.

Ci sono due tipi di sfide: Stable Nodes e Critical Nodes. I primi sono permanenti e una volta completati non daranno ulteriori nuove ricompense, mentre i secondi si resettano e vengono cambiati dopo certi periodi di tempo. Gli Stable sono composti da dieci “Frontier” il nome con cui vengono chiamate le sfide, le Critical da sette.

Prima di ogni scontro vi verrà consigliato quali siano gli attributi consigliati per affrontare una sfida, è dunque meglio creare un team di tre agenti con gli elementi e le tipologie d’attacco consigliate per vincere più facilmente. Dalla Seventh Frontier in poi si dovranno utilizzare due team da tre personaggi invece di uno solo per completare la sfida.

I vari nodi hanno anche delle regole speciali che cambiano a ogni sfida, e queste possono essere sfruttate con il giusto team per rendere più facili gli scontri.

Lo scopo finale è riuscire a prendere il punteggio massimo S (gli altri sono A e B) in una sfida per ottenere tutte le ricompense di una sfida.