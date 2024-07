Zenless Zone Zero tier list: i migliori agenti

Non c'erano dubbi che, forte del successo di Genshin Impact prima e di Honkai Star Rail poi, anche Zenless Zone Zero sarebbe divenuto un fenomeno, con oltre 50 milioni di download nel momento in cui scriviamo queste righe.

Così, i giocatori su PC, su console e su mobile si stanno orientando tra i diversi agenti che sono disponibili e pronti ad accompagnarli nella loro avventura.

Vediamo allora in una tier list quelli che sono i migliori agenti. Vale ovviamente la pena sottolineare che il gioco è in evoluzione e che in futuro potrebbero esserci sicuramente migliorie e bilanciamenti, quindi questa lista potrebbe cambiare da qui a qualche mese.

I migliori agenti di Zenless Zone Zero - Tier List

Facendo riferimento alle dinamiche di gioco attuali, oltre che alle catalogazioni ufficiali fornite da HoYoverse sui canali ufficiali, abbiamo stilato una tier list dei migliori agenti di Zenless Zone Zero.

Tenete conto che:

Tier S : i migliori agenti in assoluto, che hanno ottime capacità di mobilità/difesa, di danni/supporto. Sono anche quelli che probabilmente rimarranno a lungo i più giocati, perché hanno un equilibrio eccellente di caratteristiche, meccaniche uniche e skill.

Tier S

Ellen (97): è molto forte soprattutto per arrecare i danni, con la possibilità di infliggere attacchi critici di elemento ghiaccio. Ha alte capacità di penetrazione e può compiere attacchi molto rapidi.

(96): a sua volta di elemento ghiaccio, è molto abile nello stordire i nemici (probabilmente è il migliore del roster nel farlo, al momento). All'interno di un team di elemento ghiaccio (ad esempio con Ellen) diventa letale. Nicole (82): personaggio di supporto che può raggruppare i nemici in punti precisi, rendendovi più facile farli vostre prede (e anche applicare lo status Corruzione). Le sue abilità si concentrano soprattutto su moltiplicatori per lo stordimento e i danni.

Zhu Yuan (95): forte nell'arrecare danni di elemento Etere con le sue pistole, anche da media distanza – in modo da esporsi il meno possibile all'attacco nemico. Peraltro, con un altro agente di elemento Etere nella squadra ottiene un boost del +30% alle sue possibilità di danni critici.

(90): sfrutta con potenza le alterazioni di status ed è forte nell'uso degli elementi. Ha anche una utile capacità di schivata e può ricaricare l'energia di tutta la squadra con le sue abilità passive. Nekomata (91): unisce la capacità di arrecare tanti danni a una grande velocità, che le permette anche di eseguire delle schivate salvifiche. Probabilmente è la più forte, al momento, nell'unire queste due caratteristiche – soprattutto se la fate attaccare dopo una schivata riuscita.

Tier A

Piper (77): i suoi attacchi sono molto potenti per abbattere gruppi di nemici in un solo colpo. È molto forte nelle abilità passive, con le quali ad esempio dà un +18% di danni al gruppo quando la sua potenza è superiore a 20.

