Zenless Zone Zero | Tipi di danni e come funzionano

Nonostante la sua vena marcatamente più action, anche Zenless Zone Zero ha delle meccaniche legate a diversi tipi di danno, tra fisici ed elementali, che rendono l’esperienza più strategica di quanto si possa pensare.

Una volta presa confidenza con il sistema di gioco e capito come funzionano le basi del combattimento è giunto il momento di approfondire quali siano i vari tipi di danni che i nostri agenti potranno fare, così anche da comprendere meglio il modo in cui comporre un team perfetto per sconfiggere qualunque nemico.

Quali sono le varie tipologie di danno presenti in Zenless Zone Zero

Possiamo distinguere principalmente due categorie di danni per ogni agente del gioco: una legata alla specializzazione del personaggio e l’altra all’elemento a cui appartiene.

Le specializzazioni

Ci sono cinque diversi tipi di specializzazioni che servono soprattutto a definire il ruolo di un agente all’interno di un team.

Attacco : Agenti il cui punto di forza è infliggere il maggior danno possibile in breve tempo, in pratica i DPS del gioco. Eccellono negli attacchi rapidi e sono la scelta ideale da mandare in prima linea per far piazza pulita degli avversari.

: Agenti il cui punto di forza è infliggere il maggior danno possibile in breve tempo, in pratica i DPS del gioco. Eccellono negli attacchi rapidi e sono la scelta ideale da mandare in prima linea per far piazza pulita degli avversari. Stordimento : Questa specializzazione si basa soprattutto sul riempire la barra dello stordimento degli avversari, così da stordirli il prima possibile e lasciare i nemici inermi per alcuni secondi in modo da infliggere poi danni ingenti.

: Questa specializzazione si basa soprattutto sul riempire la barra dello stordimento degli avversari, così da stordirli il prima possibile e lasciare i nemici inermi per alcuni secondi in modo da infliggere poi danni ingenti. Supporto : Questi agenti sono in grado di potenziare i loro compagni in battaglia con diversi buff applicabili tramite le loro capacità offensive.

: Questi agenti sono in grado di potenziare i loro compagni in battaglia con diversi buff applicabili tramite le loro capacità offensive. Difesa : Sono in pratica i tank del gioco, con abilità difensive eccellenti che gli permettono di resistere anche agli attacchi più duri, alcuni hanno anche la possibilità di contrattaccare dopo aver parato.

: Sono in pratica i tank del gioco, con abilità difensive eccellenti che gli permettono di resistere anche agli attacchi più duri, alcuni hanno anche la possibilità di contrattaccare dopo aver parato. Anomalia – Questa tipologia di personaggi è specializzata nell’applicare debuff sui nemici, soprattutto quelli che si applicano colpendo ripetutamente con un elemento. Un agente di questo tipo è perfetto se si vuole accelerare la possibilità di infliggere uno status negativo agli avversari.

Gli elementi

Oltre a una specializzazione, ogni agente ha anche un elemento specifico su cui sono basati tutti i suoi danni. Questi al momento sono in totale cinque:

Elettricità

Fuoco

Ghiaccio

Fisico

Etere

Ogni elemento funziona bene contro una determinata categoria di nemici, ad esempio:

le creature organiche e corrotte sono vulnerabili al fuoco

sono vulnerabili al fuoco le macchine all’elettricità

all’elettricità i mutanti al ghiaccio

Ogni colpo mandato a segno, oltre all’infliggere danni legati a uno specifico elemento, riempirà una barra circolare, solitamente posizionata di fianco la barra degli HP dei nemici, che una volta riempita infliggerà un’anomalia. Attualmente queste sono le varie anomalie che è possibile attivare sui nemici:

Shock : Infliggendo danno elettrico si infliggerà l’anomalia Shock. Questa aumenta i danni elettrici inflitti a ogni colpo e inoltre blocca le azioni nemiche. Le macchine saranno completamente paralizzate se colpite da questo status.

: Infliggendo danno elettrico si infliggerà l’anomalia Shock. Questa aumenta i danni elettrici inflitti a ogni colpo e inoltre blocca le azioni nemiche. Le macchine saranno completamente paralizzate se colpite da questo status. Assault : Se invece si viene colpiti con l’attributo fisico, si attiverà l’anomalia Assault, che permette di infliggere ingenti danni fisici e aumentare anche l’accumulo dei danni da stordimento con ogni nuovo attacco.

: Se invece si viene colpiti con l’attributo fisico, si attiverà l’anomalia Assault, che permette di infliggere ingenti danni fisici e aumentare anche l’accumulo dei danni da stordimento con ogni nuovo attacco. Freeze : Il ghiaccio accumulato paralizza per un breve periodo i nemici e attiva l’effetto Shatter quando l’anomalia finisce, infliggendo ulteriori danni da ghiaccio.

: Il ghiaccio accumulato paralizza per un breve periodo i nemici e attiva l’effetto Shatter quando l’anomalia finisce, infliggendo ulteriori danni da ghiaccio. Frostbite : I danni da ghiaccio inoltre attivano quest’altro effetto che aumenta il CRIT DMG, ossia i danni critici che i nemici subiscono per un determinato periodo di tempo

: I danni da ghiaccio inoltre attivano quest’altro effetto che aumenta il CRIT DMG, ossia i danni critici che i nemici subiscono per un determinato periodo di tempo Burn : Infligge danni da fuoco continui quando l’anomalia si attiva. Se il nemico è organico non potrà muoversi finché è sotto l’effetto di quest’anomalia.

: Infligge danni da fuoco continui quando l’anomalia si attiva. Se il nemico è organico non potrà muoversi finché è sotto l’effetto di quest’anomalia. Corruption: Causa del danno da Etere extra quando il nemico colpito da quest’anomalia viene attaccato. I nemici di tipo Corrotto attaccheranno sia i giocatori che gli altri nemici quando sono sotto quest’effetto.

L’applicazione delle anomalie viene velocizzata se un agente ha un valore di Anomaly Mastery molto alto, mentre un valore di Anomaly Proficiency aumenta invece il danno inflitto dalle anomalie. Queste statistiche possono essere potenziate con vari oggetti equipaggiabili su un personaggio.

Quando invece si applica una seconda anomalia a un avversario che è già sotto gli effetti di una, si applicherà l’effetto chiamato Disorder. Questo infligge ingenti danni extra, accumula ulteriore stordimento e sovrascrive la prima anomalia con la seconda. Sicuramente un tipo di danno da tenere in considerazione per fare molto male in breve tempo se si decide di costruire un team basato soprattutto sui danni elementali e da anomalie.