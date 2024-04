SUPER SCONTO per l'edizione fisica di Yakuza: Like A Dragon: -68%!

Gli appassionati di videogiochi di stampo orientale avranno sicuramente messo gli occhi su Yakuza: Like a Dragon, il videogioco che ci mette nei panni di Ichiban Kasuga, ex membro della Yakuza, che si trova a tu per tu con una Tokyo dove crimine e vicende personali si intrecciano. Se non avete ancora seguito la sua vicenda, sappiate che oggi potete portare a casa il gioco per Xbox a prezzo ridottissimo, grazie a uno sconto del 68%: significa che riceverete la copia fisica direttamente a casa a soli 19€, con un bel risparmio rispetto ai 59,99€ di listino.

Yakuza: Like A Dragon, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di giochi di ruolo e narrativa coinvolgente ambientati in contesti criminali moderni, troverete pane per i vostri denti in Yakuza: Like a Dragon, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione. In questo caso, parliamo di un'avventura che mescola azione beat'em up a meccaniche da vero gioco di ruolo a turni, mettendovi nei panni di Kasuga mentre affronta le conseguenze di un tradimento della yakuza, in cerca del suo percorso di redenzione.

Il titolo è particolarmente adatto a chi ama immedesimarsi in un racconto ricco di sviluppi, colpi di scena e un cast di personaggi profondamente caratterizzati. La possibilità di interagire in modo vasto e dettagliato con il mondo di gioco attraverso combattimenti GDR dinamici, l'esplorazione di una moderna città giapponese e una vasta gamma di attività secondarie vi terranno incollati allo schermo, mentre vedrete tratteggiarsi davanti a voi una Tokyo viva, affascinante e credibile.

Considerando il corposo sconto di oggi, che vi permette di avere Yakuza: Like a Dragon a un prezzo ridottissimo di soli 19€ (rispetto ai 59,99€) di listino, parliamo di un'ottima occasione per avvicinarvi all'amata serie firmata SEGA, che da ormai molti anni fa battere forte il cuore degli amanti del giappone e dei videogiochi che mettono i personaggi al centro di tutto.

Vedi offerta su Amazon