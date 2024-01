Xiaomi Redmi Note 12S a prezzo TOP su eBay, ORA AL -15%

Ormai non serve più spendere cifre eccessive per assicurarsi uno smartphone affidabile, che sia un compagno alleato nelle attività di tutti i giorni. Se, insomma, non avete il budget per uno Xiaomi 13 Ultra, potete approfittare dello sconto su Xiaomi Redmi Note 12S, che grazie a una promozione attualmente in corso su eBay si porta a casa al clamoroso costo di soli 169,90€: considerando quello che offre, il rapporto qualità/prezzo è davvero notevole e anche un risparmio del 15%.

Xiaomi Redmi Note 12S, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smartphone è costruito con il resistente Corning Gorilla Glass 3, pensato per affrontare le sfide quotidiane, e offre una piacevole texture al tatto che equilibra perfettamente eleganza e praticità. Il vero punto focale è il display AMOLED da 6,43", che, considerando il suo posizionamento in una fascia di prezzo accessibile, sorprende ulteriormente con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Per chi cerca un dispositivo che non solo sia conveniente ma anche capace di scattare ottime foto, il Redmi Note 12S risponde a questa necessità grazie al suo obiettivo principale Samsung S5KHM2 da 108 MP, affiancato da una lente grandangolare e un obiettivo macro per massima versatilità. A completare il reparto fotografico c'è una fotocamera frontale da 16 MP, pronta a immortalare i vostri migliori selfie.

Nonostante l'assenza di supporto per schede SD esterne, il Xiaomi Redmi Note 12S offre una notevole capacità di archiviazione interna, con 128 GB di spazio abbinati a 6 GB di RAM. Ulteriori vantaggi includono il jack audio da 3,5 mm e la presenza degli infrarossi, senza dimenticare la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 33W, garantendo lunghe ore di utilizzo senza interruzioni. Al prezzo di soli 169,90€, con un risparmio del 15%, ha davvero tutto quello che serve da uno smartphone, a un prezzo imbattibile.

