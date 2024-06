Bellissima tastiera gaming Corsair K70 RGB PRO oggi a -32%!

Anche oggi Amazon riserva una lunga serie di promozioni dedicate agli appassionati di videogiochi. Tra queste, spicca l'offerta sulla bellissima tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO, oggi disponibile soli 149,99€ invece di 219,99€. Questo significativo sconto del 32% vi permette di aggiudicarvi una delle tastiere da gioco più avanzate sul mercato a un prezzo eccezionale. Si distingue per gli switch meccanici CHERRY MX, un resistente telaio in alluminio e retroilluminazione RGB per ogni singolo tasto. Grazie alla tecnologia AXON, la tastiera promette prestazioni eccezionali, registrando pressioni dei tasti fino a 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere tradizionali. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming.

Tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO è l'ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di digitazione superiore e una risposta rapida ai comandi. Con la sua tecnologia all'avanguardia e gli interruttori lineari OPX, offre tempi di risposta ultraveloci, essenziali per i giocatori che amano i titoli competitivi e non possono permettersi ritardi nell'esecuzione di azioni complesse. La durabilità è un altro punto di forza, poiché assicura oltre 150 milioni di pressioni dei tasti; un investimento a lungo termine per i giocatori che vogliono migliorare il proprio setup da gaming e la propria esperienza di gioco.

Al di là delle caratteristiche tecniche di alto livello, il design in alluminio, i keycaps in policarbonato a doppio scatto PBT e l'illuminazione RGB personalizzabile tramite iCUE fanno della tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO una scelta esteticamente piacevole per chi vuole abbellire la propria postazione di gioco.

Al prezzo promozionale di 149,99€, la tastiera K70 RGB PRO rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni superiori e di un'estetica accattivante.

