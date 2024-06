WOW! Samsung Odyssey Ark oggi è SCONTATO di 500€!

Siete alla ricerca di un buon monitor da gaming? Oggi Amazon propone un'offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, Samsung Odyssey Ark è attualmente disponibile su Amazon a soli 2499,90€, con un corposo sconto di 500€ sul prezzo originale di 2999€! Questo monitor da gaming rivoluzionario, con il suo impressionante schermo da 55'', offre un'esperienza visiva senza eguali grazie alla curvatura 1000R e alla tecnologia Mini-LED con HDR10+. Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, vi assicura una sessione di gioco fluida, mentre le sue casse integrate con tecnologia Sound Dome amplificano l'esperienza con un suono tridimensionale incredibile.

Samsung Odyssey Ark, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey Ark rappresenta l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming che cercano un monitor all'avanguardia capace di portare la loro esperienza di gioco a un livello superiore. Grazie all'ampio schermo da 55 pollici e alla curvatura 1000R, questo monitor offre un'immersione visiva senza precedenti, rendendo ogni sessione di gioco estremamente coinvolgente. Samsung Odyssey Ark soddisfa le esigenze dei giocatori che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità delle immagini e fluidità di gioco, grazie alla sua risoluzione UHD 4K, al refresh rate di 165Hz e al tempo di risposta di 1ms.

Inoltre, è perfetto per i gamer che amano condividere l'esperienza con amici o hanno più console, poichè la funzionalità Multi View permette di collegare e visualizzare fino a quattro sorgenti contemporaneamente. L'innovativa tecnologia Sound Dome con audio a 2.2.2 canali e 60W di potenza, insieme alle tecnologie AI Sound Booster e Dolby Atmos, garantisce un'esperienza audio tridimensionale di qualità superiore. Infine, il design opaco del display e la tecnologia HDR 10+ minimizzano le distrazioni e migliorano la resa cromatica e il contrasto, per una visione ottimale anche nelle scene più scure o luminose.

Ad un prezzo di 2.499,90€, ridotto di 500€, Samsung Odyssey Ark rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva senza precedenti.

