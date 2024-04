WOW! Remothered Broken Porcelain per PS4 a SOLI 5€!

Remothered Broken Porcelain per PS4 è oggi in offerta su Amazon a soli 4,70€, rispetto al prezzo originale di 6,93€ grazie alla Gaming Week. Questo rappresenta uno sconto del 32%, permettendovi di immergervi in uno dei capitoli più attesi della pluripremiata serie survival horror. In questo seguito di Remothered: Tormented Fathers, vi troverete a esplorare i segreti e i pericoli che si celano all'Ashmann Inn, affrontando orrori del passato e presenti. La possibilità di vivere intensi flashback e l'aggiunta di nuovi gameplay rendono il gioco un'avventura imperdibile sia per i fan della serie sia per i nuovi giocatori.

Remothered Broken Porcelain per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Remothered Broken Porcelain è un titolo imperdibile per gli appassionati del genere survival horror e per le persone che cercano un'avventura ricca di suspense, misteri e sfide strategiche. Con una narrazione profonda che rivela i dolorosi eventi del passato attraverso intensi flashback e una trama che vi terrà sul filo della tensione, il gioco è consigliato soprattutto agli amanti delle storie oscure e complesse. L'ambientazione all'Ashmann Inn, una struttura misteriosa e piena di segreti, insieme alla presenza di nemici astuti, richiede riflessi pronti e strategie ben pensate per sopravvivere.

Remothered Broken Porcelain è un titolo imperdibile per gli appassionati dell'horror e della sopravvivenza. Con intensi flashback, rivelerete eventi del passato doloroso dei personaggi e affronterete orrori inimmaginabili. Le varie minacce richiederanno non solo riflessi pronti ma anche strategie e astuzia per sopravvivere. L'introduzione di nuovi elementi di gameplay e una profonda narrazione rendono Remothered Broken Porcelain un'esperienza coinvolgente sia per i neofiti che per i fan di lunga data della serie.

Al prezzo eccezionale di soli 4,70€, Remothered Broken Porcelain offre un coinvolgente viaggio nell'orrore e nella sopravvivenza, arricchito da una narrazione profonda e gameplay innovativo. È un acquisto consigliato per tutti i giocatori che cercano emozioni forti e una storia avvincente. Questo gioco saprà tenervi incollati allo schermo, portandovi a scoprire ogni oscuro segreto dell'Ashmann Inn. Non perdete l'occasione di aggiungere questo capolavoro alla vostra collezione di giochi per PS4.

Vedi offerta su Amazon