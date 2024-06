WOW! Gran Turismo 7 PS5 a un prezzo SHOCK! (-32%)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in arrivo e potete già preordinarlo! Intanto, tra le numerose offerte Amazon dedicate ai videogiocatori, oggi spicca una promozione molto interessante per gli appassionati di giochi di corse. Gran Turismo 7, il capitolo più completo della storica serie, è ora disponibile al prezzo speciale di 54,99€, con uno sconto del 32% sul prezzo originale di 80,99€. La cura per i dettagli, il meteo dinamico e il sound autentico, insieme alla reintroduzione della Modalità Carriera, rendono questo gioco un ponte tra il passato e il futuro per gli appassionati di automobilismo. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nonostante alcune critiche, come l'IA che potrebbe essere migliorata, Gran Turismo 7 rimane un pezzo da collezione per i veri cultori e offre ore di divertimento con oltre 420 auto e più di 90 tracciati su cui gareggiare.

Gran Turismo 7 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Gran Turismo 7 si rivolge agli appassionati di simulazione di guida che cercano un'esperienza di gioco completa e approfondita. Questo titolo soddisfa chi ama immergersi nei dettagli tecnici delle automobili, desidera una vasta gamma di veicoli da collezionare e personalizzare e si entusiasma all'idea di competere in gare dinamiche influenzate dalle condizioni meteorologiche. Con oltre 420 auto disponibili fin dal lancio e più di 90 piste, è perfetto per chi cerca diversità e autenticità nel gameplay.

Gran Turismo 7 rappresenta il culmine di una serie che, per 25 anni, ha definito il genere dei simulatori di guida. Questa edizione accoglie appassionati di ogni tipo, dai collezionisti agli esperti di tuning e design automobilistico, fino agli amanti delle corse arcade.

Attualmente disponibile a soli 54,99€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 80,99€, questo gioco offre un'esperienza profondamente soddisfacente per gli appassionati di automobilismo. Nonostante alcune critiche riguardo ai problemi storici della saga, il livello di cura nei dettagli, le dinamiche di gioco e il supporto continuativo lo rendono un acquisto consigliato per chi cerca un'esperienza di guida autentica e coinvolgente.

