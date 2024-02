Wild Hearts per PC, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 60%

Approfittate di questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi vi dà la possibilità di acquistare la Standard Edition per PC di Wild Hearts con uno sconto del 60% sul prezzo di listino. Un'ottima occasione per recuperare l'hunting game di EA su PC. Questo titolo vi trasporterà nella regione di Azuma, dove sfiderete le selvagge forze della natura utilizzando armi e antichi dispositivi karakuri per prevalere in battaglia. Che decidiate di cacciare in gruppo o da soli, ogni missione vi condurrà alla raccolta di materiali per creare una vasta gamma di armi e armature. La versione PC di Wild Hearts è oggi in offerta su Amazon a soli 27,99€, con un ribasso del 60% sul prezzo originale di 69,99€.

Wild Hearts, chi dovrebbe acquistarlo?

Acquistare Wild Hearts potrebbe rivelarsi un'ottima idea per gli appassionati di giochi di ruolo e avventura che amano immergersi in mondi vasti e ricchi di sfide. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco è particolarmente consigliato a coloro che trovano appagante la meccanica di caccia ai mostri, combinata con la libertà di esplorare ambientazioni suggestive ispirate al Giappone feudale. Gli amanti della strategia potranno divertirsi analizzando le mosse dei nemici e sfruttando un variegato arsenale di armi e karakuri, antichi dispositivi per manipolare l'ambiente allo scopo di dominare le creature chiamate kemono.

Il titolo è ideale anche per chi ama giocare in multiplayer, poiché offre la possibilità di unirsi agli amici o a giocatori casuali per affrontare le sfide in gruppo. Tale aspetto rimarca un importante pilastro del gioco: la cooperazione, elevata alla massima potenza da un gameplay dinamico e coinvolgente. Quindi, sia che preferiate affrontare da soli le feroci creature sia che amiate coordinarvi con altri cacciatori, Wild Hearts si adatta perfettamente alle vostre preferenze, promettendo ore di intrattenimento in un mondo fantastico dove la vostra abilità di cacciatore sarà messa alla prova in modi sempre nuovi e stimolanti.

Approfittando della conveniente offerta Amazon di oggi potrete risparmiare il 60% sull'acquisto della Standard Edition di Wild Hearts per PC e ottenerlo per soli 27,99€!

