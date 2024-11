Weekend LEGO Insiders: doppi punti e offerte ESCLUSIVE!

Il Weekend LEGO Insiders 2024 è finalmente arrivato, con offerte esclusive per tutti i soci! Questa promozione unica offre doppi punti su ogni acquisto effettuato dal 23/11 al 24/11, permettendo ai membri di accumulare una quantità significativa di punti LEGO Insiders per ottenere premi di grande valore. Le offerte non finiscono qui: dal 23/11 al 2/12, i soci possono approfittare di sconti su set selezionati, fino a esaurimento scorte. Non perdete l'opportunità di ampliare la vostra collezione LEGO e di guadagnare premi esclusivi durante il Weekend LEGO Insiders.

Weekend LEGO Insiders, perché approfittarne?

Il Weekend LEGO Insiders è un'occasione imperdibile per gli appassionati di mattoncini e per chi è sempre alla ricerca delle migliori offerte per ampliare la propria collezione di set LEGO. Questo evento è particolarmente consigliato ai soci del programma LEGO Insiders che desiderano massimizzare i loro vantaggi, grazie a offerte esclusive e alla possibilità di ottenere doppi punti sugli acquisti il 23 e 24 novembre. Se avete programmato di fare acquisti importanti o volete iniziare i vostri regali di Natale con un certo anticipo, approfittare delle promozioni del Weekend LEGO Insiders vi consentirà di ottenere il massimo valore dai vostri acquisti.

Il Weekend LEGO Insiders 2024 rappresenta una fantastica opportunità per tutti gli appassionati e soci LEGO di ampliare la propria collezione approfittando di offerte esclusive. Durante questo speciale weekend, che va dal 23 al 24 novembre, i soci possono guadagnare doppi punti sugli acquisti. Le offerte si estendono ancora oltre, fino al 2 dicembre, con promozioni su set selezionati fino a esaurimento scorte. Per ogni spesa a partire da 50€, i soci accumulano punti bonus che si trasformano in premi, con possibilità di guadagnare fino a 3.000 punti (valore di almeno 20€ in premi) per spese di 200€ o più, incentivando ulteriormente gli acquisti superiori a questa soglia.

Il Weekend LEGO Insiders è consigliato a tutti gli appassionati alla ricerca di offerte vantaggiose per arricchire il proprio mondo LEGO. Con doppi punti sugli acquisti e offerte speciali su set selezionati, il 23 e 24 novembre sono l'occasione imperdibile per i soci di sfruttare al massimo la passione per i mitici mattoncini LEGO. Oggi vi consigliamo il bellissimo R2-D2 LEGO a 191,99€ invece di 239,99€.

