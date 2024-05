OTTIMA webcam Elgato Facecam Pro in OFFERTA a tempo!

La webcam Elgato Facecam Pro è oggi in offerta su Amazon al prezzo di 299,99€, rispetto al costo originale di 338,50€. Questo significa che vi è una riduzione del 11%. Questa webcam offre una qualità 4K60 UHD reali, grazie al suo obiettivo premium Elgato con messa a fuoco automatica e un grande sensore SONY STARVIS, garantendo prestazioni notevoli anche in condizioni di scarsa luminosità. La webcam dispone anche di effetti cinematografici, un campo visivo di 90 gradi e può essere facilmente montata. Adatta per streaming live, gaming, videochiamate, è una webcam perfetta per chi cerca qualità e prestazioni elevati.

Webcam Elgato Facecam Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

La webcam Elgato Facecam Pro è una scelta ideale per professionisti dello streaming live e chiunque richieda una qualità video impeccabile per videochiamate. Con una risoluzione 4K60 UHD, questa webcam soddisfa le esigenze di chi cerca prestazioni di alto livello per trasmettere contenuti con la massima fluidità e dettaglio. La qualità dell'obiettivo premium di Elgato e il grande sensore SONY STARVIS garantiscono immagini nitide e chiare anche in condizioni di scarsa luminosità, rendendola perfetta per gli streamer che operano in varie condizioni di illuminazione.

Chi desidera un controllo creativo completo sui propri video apprezzerà la correzione avanzata della luce e il controllo stile DSLR che la webcam Elgato Facecam Pro offre. Le funzionalità come la messa a fuoco variabile e un ampio campo visivo di 90 gradi permettono agli utenti di catturare l'ambiente circostante o l'intero team con facilità, garantendo che ogni videochiamata o sessione di gioco sia coinvolgente. Facile da installare, viene fornita con un robusto morsetto da monitor, mentre l'App Camera Hub consente una regolazione dettagliata di ISO, velocità dell'otturatore e contrasto tra gli altri.

Al prezzo speciale di 299,99€, rispetto al costo originale di 338,50€, la webcam Elgato Facecam Pro rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di alta qualità per migliorare le proprie trasmissioni o videochiamate. Con caratteristiche all'avanguardia come risoluzione 4K a 60fps, capacità di regolazione manuale e automatica, e compatibilità con le principali piattaforme come OBS, Teams e Zoom, è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità.

