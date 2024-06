UNO di Harry Potter a soli 10€: partiamo per Hogwarts!

Scoprite su Amazon l'offerta magica su UNO di Harry Potter a soli 10,39€ invece del prezzo originale di 12,99€. Questa edizione speciale del gioco UNO vi porterà nel cuore di Hogwarts, giocando con i vostri personaggi preferiti come Harry, Hermione, Ron e molti altri. Oltre alle classiche regole di UNO, questa versione include una carte speciale, aggiungendo un tocco di magia alle vostre partite. Con uno sconto del 20%, è il regalo perfetto per i fan di tutte le età, promettendo ore di divertimento e magia. Non perdete l'occasione di avere il magico mondo di Harry Potter a portata di mano!

UNO di Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco UNO di Harry Potter è l'opzione ideale per chi cerca un'esperienza di gioco che unisce il fascino del magico mondo di J.K. Rowling alla dinamica coinvolgente del classico gioco di carte. Con immagini di Hermione, Harry, Ron e altri amati personaggi, è adatto sia per i fan accaniti della saga di Harry Potter che desiderano incorporare elementi del loro universo preferito nelle serate di gioco in famiglia. È ideale non solo per i piccoli fan desiderosi di avvicinarsi ai loro eroi in modo interattivo, ma anche per adulti e adolescenti che continuano a essere affascinati dal mondo di Harry Potter.

Oltre alle tradizionali carte azione come Salto, Inverti, Pesca 2, Jolly e Jolly Pesca 4, questa edizione introduce la carta Cappello Parlante, aggiungendo un tocco di magia. L'obiettivo rimane lo stesso: essere il primo giocatore o la prima squadra a raggiungere 500 punti, facendo attenzione a urlare "UNO!" quando vi rimane una sola carta. Con 112 carte e le istruzioni incluse, questo gioco è perfetto per giocatori dai 7 anni in su, ideale per gruppi da 2 a 10 partecipanti.

UNO di Harry Potter è disponibile oggi al prezzo di 10,39€. È un'offerta imperdibile sia per gli appassionati dell'universo del maghetto sia per i fan del gioco di carte UNO. Questa edizione speciale offre il doppio del divertimento con un pizzico di magia aggiuntiva, rendendolo un regalo magnifico per bambini e adulti.

Vedi offerta su Amazon