Unisciti ad Actarus in Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto Dei Lupi - Deluxe Edition, ora a PREZZO SPECIALE!

Immergetevi nell'epica battaglia per salvare la Terra con Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto Dei Lupi - Deluxe Edition per Nintendo Switch, ora in offerta a soli 46,99€, con uno sconto dell’11% rispetto al recente prezzo di 52,80€. Questa imperdibile promozione vi permette di rivivere le emozioni della leggendaria serie anni '70, riportandovi nel cuore delle avventure di Actarus e del titanico Goldrake contro l’Impero di Vega.

Acquista Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi in sconto

Questo titolo offre un’esperienza di gioco variegata e coinvolgente. Vestirete i panni di Actarus, il principe del pianeta Fleed, pilotando Goldrake nelle epiche battaglie contro i Monstronef. Alternando sequenze di volo con lo Spazer, intense missioni sparatutto con il TFO di Koji Kabuto e combattimenti mozzafiato in terza persona, vi troverete immersi in un universo fedele agli scenari della serie originale. Durante il gioco, potrete sbloccare nuove abilità e potenziare il vostro arsenale, rendendo ogni battaglia sempre più strategica e avvincente.

La Deluxe Edition offre anche contenuti esclusivi per i veri appassionati della serie. Tra questi, troverete un elegante steelbook, un portachiavi dedicato, una card lenticolare e un poster celebrativo che renderanno l’esperienza ancora più completa e memorabile. Ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare al massimo il fascino della saga e farvi rivivere le sue emozioni più iconiche.

Non perdete l’occasione di acquistare Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto Dei Lupi - Deluxe Edition per Nintendo Switch a soli 46,99€. Questo sconto del 11% vi garantisce non solo un risparmio, ma anche un viaggio unico nel passato, arricchito da una qualità di gioco moderna. Unitevi ad Actarus e Goldrake per combattere le forze di Vega e proteggere il pianeta Terra. La missione vi aspetta!