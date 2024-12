Un'esperienza di gioco console su mobile? Si può, grazie a LeadJoy M1C+! (-71%)

Cercate un controller per smartphone ma non volete spendere troppo? LeadJoy M1C+ è l'accessorio definitivo per trasformare il tuo smartphone in una vera console di gioco. Progettato per dispositivi iPhone della serie 15 e Android, questo controller offre compatibilità universale e funzionalità all'avanguardia. Con una piastra di raffreddamento magnetica integrata, garantisce sessioni di gioco fluide e senza interruzioni, mantenendo il dispositivo sempre alla temperatura ideale. Oggi, potete trovarlo su AliExpress con un incredibile sconto del 71% che fa scendere il prezzo a soli 49,19€!

Vedi offerta su AliExpress

Controller per smartphone LeadJoy M1C+, chi dovrebbe acquistarlo?

il controller LeadJoy M1C+ è la scelta ideale per chiunque voglia ottenere un'esperienza di gioco console sul proprio smartphone. Grazie ai joystick e ai trigger ad effetto Hall, il LeadJoy M1C+ assicura controlli precisi e privi di deriva, perfetto per titoli che richiedono la massima reattività. Inoltre, la modalità Turbo e i trigger regolabili offrono un ulteriore vantaggio competitivo, mentre la latenza ultra-bassa, resa possibile dalla connessione via USB-C, elimina qualsiasi ritardo nell'input.

Supporta giochi cloud e remoti, come Xbox Cloud Gaming e Steam Link, e titoli iOS di successo come Genshin Impact e Call of Duty. Con funzioni extra come il pulsante per catturare screenshot e video e la possibilità di ricarica passante, il LeadJoy M1C+ si posiziona come il miglior alleato per il gaming mobile.

Il design ergonomico, unito alla solidità costruttiva e alla compatibilità con i servizi di streaming più popolari, lo rende ideale sia per sessioni di gioco intense che per un utilizzo quotidiano. Con LeadJoy M1C+, non solo avrete il controllo totale del vostro gioco, ma potrete anche condividere facilmente i vostri momenti epici e mantenere il vostro telefono sempre carico.

Disponibile ora con uno sconto del 71%, è il momento di portare il tuo gaming al livello successivo!





Vedi offerta su AliExpress