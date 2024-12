Un regalo di natale per un gamer fan del calcio? FC 25 oggi è SCONTATISSIMO! (-42%)

Oggi Amazon offre una vasta selezione di sconti per gli appassionati di videogiochi. Tra le promozioni più interessanti, FC 25 per Switch è disponibile al prezzo speciale di 34,98€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Questa edizione include il gioco completo con una gestione tattica e dei ruoli rinnovata grazie al sistema FC IQ, oltre alla nuova modalità Rush 5 vs 5. FC 25 introduce innovazioni significative, tra cui miglioramenti per i portieri e nuove modalità di vittoria, confermandosi un riferimento per Ultimate Team e la modalità Carriera.

FC 25 per Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Altamente consigliato agli appassionati di calcio, FC 25 offre un’esperienza completa e realistica del mondo calcistico professionistico. Ideale per chi ama partite coinvolgenti e vuole gestire tattiche e formazioni avanzate con il sistema FC IQ, permette di mettersi alla prova con i propri calciatori preferiti, guidando squadre alla vittoria e vivendo carriere maschili e femminili nei principali campionati. La modalità Rush 5 vs 5 è una novità entusiasmante, perfetta per sfide rapide e intense, ideale per divertirsi con gli amici.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco si rivolge anche a chi cerca un gameplay evoluto, con una gestione dei portieri migliorata e strategie realistiche supportate da un’intelligenza artificiale avanzata. Sebbene ci siano alcune limitazioni, come l’efficacia dei lanci lunghi e la mancanza di licenze per determinati campionati, FC 25 resta un punto di riferimento per gli appassionati di calcio.

Disponibile a soli 34,98€, FC 25 propone un’esperienza unica, grazie alla gestione tattica innovativa, alla modalità Rush 5 vs 5 e ai significativi miglioramenti per i portieri. L’impegno nelle modalità Ultimate Team e Carriera lo rende un titolo imperdibile per gli appassionati di calcio che cercano un gioco strategico, innovativo e completo, nonostante alcune piccole limitazioni.

