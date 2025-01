Un mese di Xbox Game Pass Ultimate a SOLI 12,49€?! Oggi si può!

È il momento perfetto per immergersi nel mondo dei videogiochi con l'offerta speciale di Xbox Game Pass Ultimate! Su Amazon, potete ottenere un mese di abbonamento al prezzo scontato di soli 12,49€. Approfittate di questa occasione per accedere a un catalogo ricchissimo di giochi per Xbox, PC e Cloud, tra cui titoli famosi come Minecraft, Call of Duty: Black Ops 6 e il nuovo Indiana Jones e l’Antico Cerchio.

Xbox Game Pass Ultimate è molto più di un semplice abbonamento: è la chiave per esplorare un universo di intrattenimento senza confini. Con centinaia di giochi disponibili, dai grandi classici ai titoli più recenti, troverete sempre qualcosa che soddisfi i vostri gusti. Grazie alla possibilità di giocare con i nuovissimi titoli Xbox Game Studios e ID@Xbox il giorno stesso del loro lancio globale, sarete sempre in prima fila per scoprire le ultime novità. Inoltre, con EA Play incluso nell’abbonamento, avrete accesso immediato a una vasta raccolta di giochi di successo, contenuti esclusivi e versioni di prova dei nuovi titoli EA, sia su console che su PC.

Non manca un’attenzione speciale ai giocatori di tutte le età e livelli di abilità: il catalogo di Xbox Game Pass include titoli per divertirsi insieme, caratteristica che lo rened una scelta ideale per il gioco in famiglia. E non è tutto! Con il vostro abbonamento potrete ottenere vantaggi esclusivi anche sui giochi di Riot Games come League of Legends e Valorant, sbloccando contenuti premium semplicemente collegando il vostro profilo Xbox a un account Riot.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta: un mese di Xbox Game Pass Ultimate per soli 12,49€ è la soluzione perfetta per trasformare il vostro tempo libero in un’esperienza di gioco straordinaria. Correte su Amazon e attivate il vostro abbonamento ora: il divertimento vi aspetta!