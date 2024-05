Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per PS5 a soli 40€: -26%!

L'Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per PS5 è oggi disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon! Il gioco è in offerta a soli 39,90€, originariamente proposto a 53,99€. Questo significa che potete approfittare di uno sconto del 26%, per tuffarvi a capofitto in tutte le storie dell'oscuro futuro di Night City. In questa edizione troverete tutti gli aggiornamenti di gioco e i contenuti precedentemente pubblicati, inclusa l'acclamata espansione spy-thriller Phantom Liberty. Se sognate di diventare un fuorilegge urbano con potenziamenti cibernetici e di creare la vostra leggenda nelle strade di Night City, non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Cyberpunk 2077 è l'acquisto perfetto per gli appassionati degli RPG d'azione-avventura open world e per chi è affascinato dalle dinamiche di un futuro distopico in cui il potere, la moda e le modifiche cibernetiche dominano la società. Questa edizione è consigliata ai giocatori dai 18 anni in su, cercando di immergersi completamente nelle intricate storie di Night City, approfittando di tutti gli aggiornamenti al gameplay e dei contenuti precedentemente pubblicati, compresa l'acclamata espansione Phantom Liberty. Vi ritroverete a esplorare una città del futuro ricca di attività, luoghi da scoprire e persone da incontrare, potendo decidere in autonomia come, quando e dove immergervi nelle avventure che vi attendono.

Cyberpunk 2077 soddisfa il desiderio di creare una propria leggenda personale attraverso scelte che plasmano il mondo intorno a voi. Gli amanti delle narrazioni profonde e dei mondi aperti troveranno in questo gioco un ricco tessuto di relazioni e conseguenze, determinate dalle decisioni prese nel corso dell'avventura. Diventate un fuorilegge urbano potenziato e forgiate la vostra leggenda nelle strade di Night City.

Cyberpunk 2077 per PS5 è oggi disponibile a 39,90€, offrendo un'esperienza di gioco profonda e immersiva a un prezzo ridotto dal suo originale di 53,99€. Con un vasto mondo di gioco da esplorare, una trama avvincente e la libertà di scegliere il proprio percorso, questa edizione rappresenta una scelta eccellente per chi desidera immergersi in un'avventura cyberpunk ricca di azione e decisioni significative.

