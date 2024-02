Tutti i giochi Xbox su PS5 e Switch: la lista

La volontà di Microsoft di varcare i confini della singola console era già abbastanza al centro dello scenario, se pensiamo a Xbox Game Pass e al forte focus sul cloud – che, di fatto, permette di giocare i titoli del catalogo su qualsiasi dispositivo supportato, anche non avendo nessuna console Xbox.

Di recente, tuttavia, il gigante di Redmond ha compiuto un ulteriore passo in tal senso, annunciando che alcuni dei suoi giochi first-party – ossia prodotti dai suoi studi interni – sono pronti a sbarcare anche su console di altri produttori, come su PS5 e Nintendo Switch. Si tratta di piattaforme che hanno milioni di utenti fidelizzati e dove, nei piani della compagnia americana, i suoi giochi possono trovare ulteriore terreno fertile e quindi nuovi utenti.

Advertisement

Al momento la strategia svelata da Phil Spencer ha riguardato un numero limitato di giochi e tutti usciti già da qualche tempo su Xbox.

In attesa di capire come Microsoft si muoverà un domani, magari basandosi sui risultati che vedrà per questi titoli, abbiamo deciso di realizzare questo articolo ad aggiornamento periodico, in cui aggiungeremo eventuali nuovi titoli Xbox divenuti multipiattaforma – qualora seguissero altri annunci.

In questo modo, anche gli utenti meno attenti alle ultime notizie dalla games industry potranno capire quali produzioni Xbox potranno giocare anche non avendo una console di Microsoft, in caso non avessero in piano di acquistarne una.

Uscita su Xbox Uscita su PS5 Uscita su Switch Pentiment 15 novembre 2022 22 febbraio 2024 22 febbraio 2024 Hi-Fi Rush 25 gennaio 2023 19 marzo 2024 -- Grounded 27 settembre 2022 16 aprile 2024 16 aprile 2024 Sea of Thieves 20 marzo 2018 30 aprile 2024 --

Come potete notare, in tutti questi casi i giochi sono disponibili già da diverso tempo su piattaforme Xbox: è una strategia che, al momento, sposa quanto detto da Phil Spencer, che ora come ora non ha in piano di portare giochi più recenti come Starfield, né sta pianificando di vedere Indiana Jones sbarcare direttamente anche su PS5, oltre che su piattaforme Microsoft.

Vedremo come questa strategia evolverà in futuro. Intanto, potete votare nel nostro sondaggio per farci sapere se, a vostro avviso, si tratta di una buona idea o meno per estendere il bacino di utenza dei giochi Xbox.