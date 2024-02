Microsoft fa bene a portare i suoi giochi su altre console?

Quando venne anticipata da insistenti voci di corridoio, la strategia di Microsoft di portare i giochi Xbox anche su altre console ad alcuni sembrava irrealizzabile. Tuttavia, con la forte impronta data alla sua strategia da Xbox Game Pass, effettivamente già da tempo la casa di Redmond puntava a rendere fruibili i suoi videogiochi praticamente su qualsiasi schermo. E, ora è ufficiale, tra questi schermi rientrano anche quelli di Nintendo e di PlayStation.

Nel corso del Nintendo Direct dei giorni scorsi prima, e sul blog ufficiale di Xbox poi, è arrivata la conferma dei primi quattro giochi Xbox che sbarcheranno su altre piattaforme: sono Pentiment (fatevi il favore di giocarci, ndr), il sempreverde Sea of Thieves, il survival Grounded e la perla a sorpresa Hi-Fi Rush, che nelle prossime settimane troveranno tutti casa su console diverse da Xbox.

Durante il podcast Xbox in cui ufficializzava lo sbarco dei giochi Microsoft anche altrove, Spencer aveva sottolineato che il piano riguardasse – almeno inizialmente – titoli più vecchi di un anno e che ora come ora non prevede il coinvolgimento di nomi come Starfield e Indiana Jones.

La mossa è però molto interessante, poiché sottolinea come per Microsoft la console sia una parte del business e non "il business": se i miei giochi possono raggiungere più persone su altre console, li venderò anche su quelle altre console.

Per alcuni, tuttavia, questa decisione sarebbe un po' un autogol, perché di fatto incoraggerebbe chi era intenzionato a comprare prima o poi una Xbox ad aspettare l'evolvere della situazione, magari con ulteriori nuove uscite anche su PlayStation e Nintendo Switch.

Insomma, quella di Xbox è una mossa azzeccata per rendere i suoi giochi più capillari – soprattutto quelli live come Grounded e Sea of Thieves – oppure è un modo di sotterrare l'ascia di guerra, conscia che le sue console difficilmente possono replicare i numeri dei giganti giapponesi?

Vogliamo sapere quale sia il vostro pensiero in merito e per questo abbiamo deciso di lanciare un sondaggio. Votate per farci sapere come la pensate!