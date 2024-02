Starfield e Indiana Jones usciranno mai su PS5? Phil Spencer fa chiarezza

Dopo una settimana di puro caos sui social media a causa di indiscrezioni e rumor, alla fine l'Xbox Podcast ha chiarito che alcuni giochi arriveranno davvero su PS5 e Switch, ma saranno per il momento solo titoli più di nicchia e game service.

Nello specifico stiamo parlando di soli 4 giochi, i cui nomi potrebbero in realtà già essere stati identificati — anche se da Microsoft non è ancora arrivata alcuna conferma certa in merito.

Da Phil Spencer è anche arrivata la conferma che tra questi non sono inclusi Starfield o Indiana Jones, tra i primi nomi che erano stati tirati fuori dai rumor e che avevano messo in allarme la community di Xbox per il futuro di console e Game Pass (lo trovate su Amazon).

In un'intervista rilasciata a The Verge, andata online poco dopo la conclusione del podcast, il capo della divisione gaming di casa Microsoft ha chiarito che comunque questo non significa che le esclusive non citate non finiranno mai con il diventare multipiattaforma: Phil Spencer vuole essere come sempre il più chiaro possibile nei confronti dei suoi utenti, delineando la strategia per il prossimo futuro.

Interrogato proprio sull'esclusività di Starfield e Indiana Jones, il capo di Xbox sottolinea che, sebbene non sia attualmente previsto nulla al riguardo, si continuerà a valutare caso per caso in maniera coerente all'attuale strategia di mercato:

«Credo che come industria non dovremmo mai escludere che un gioco possa uscire su qualunque altra piattaforma. Siamo concentrati su questi quattro giochi e impareremo dall'esperienza. Ma non voglio creare false aspettative per queste altre piattaforme che in qualche modo i quattro giochi apriranno una diga e poi uscirà tutto il resto, ad oggi non è questo il piano. Non voglio fuorviare gli utenti su queste altre piattaforme. Lanceremo questi quattro giochi e ne siamo emozionati. Siamo emozionati per l'annuncio e per tutto il resto, ma vedremo che cosa succederà per il nostro business».

Le parole di Phil Spencer sono come sempre molto diplomatiche e chiare, ma possiamo riassumere il concetto di base sottolineando che Xbox continuerà a valutare in base alle necessità quali giochi fare uscire su altre piattaforme.

Non tutte le esclusive diventeranno necessariamente multipiattaforma, a meno che non si ritenga necessario che questa strategia cambi del tutto. Significa che Starfield e Indiana Jones sono destinati a restare esclusive per l'ecosistema Xbox. Almeno per il momento, si intende.

Una strategia logica e coerente con quello che è sempre stata la strategia a partire dalla creazione di Game Pass, ovvero provare a conquistare ogni schermo possibile per farlo entrare nell'ecosistema Xbox.

Restando in tema di novità, segnaliamo che Microsoft ha anche confermato il ritorno dell'Xbox Showcase 2024: nei prossimi mesi potremo aspettarci altri grandi annunci.