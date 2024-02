SVENDITA TOTALE: Trivial Pursuit di Harry Potter al -31%!

Appassionati del magico mondo di Harry Potter, ecco un'occasione da non lasciarsi sfuggire su Amazon: il gioco da tavolo Trivial Pursuit dedicato a Harry Potter è ora disponibile al prezzo eccezionale di soli 12,49€, anziché 17,99€, con un risparmio del 31%! Questa edizione tascabile del celebre gioco di quiz è l'ideale per accompagnarvi in viaggio, offrendo 600 domande per testare le vostre conoscenze sui misteri delle arti oscure, la vita a Hogwarts, gli incantesimi, le pozioni e molto altro ancora. È la soluzione perfetta per radunare amici o familiari attorno a una passione condivisa per le avventure di Harry Potter, il tutto senza necessità di un tabellone.

Trivial Pursuit Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trivial Pursuit dedicato al mondo di Harry Potter, prodotto da Hasbro, rappresenta l'acquisto ideale per chi vuole immergersi nelle atmosfere di Hogwarts e sfidare la propria conoscenza di questo universo incantato. Grazie alle 600 domande che spaziano dalle arti oscure agli oggetti magici, passando per incantesimi e pozioni, questo gioco saprà intrattenere maghi e streghe di tutti i livelli. Pensato per giocatori a partire dagli 8 anni in su, è adatto sia alle giovani menti affascinate dal mondo di Harry Potter sia agli adulti che sognano ancora di ricevere la loro lettera da Hogwarts.

Il formato compatto e senza tabellone lo rende l'opzione ideale per gli amanti dei viaggi o per chi desidera portare un po' di magia in ogni luogo. Le famiglie che amano cimentarsi in sfide di sapere troveranno in questo gioco un'occasione per creare momenti di unione e divertimento, attraversando insieme le generazioni il portale verso il mondo di Harry Potter. Da due giocatori in su, questo gioco diventerà un compagno insostituibile per le vostre serate in famiglia, le vacanze e ogni volta che l'avventura chiama a riscoprire e approfondire le proprie conoscenze sull'universo creato da J.K. Rowling.

A un prezzo di soli 12,49€, il Trivial Pursuit Harry Potter non solo promette divertimento e competizione, ma si propone come il regalo ideale per ogni fan della saga. Con la sua praticità e la vasta gamma di domande, è un elemento essenziale per ogni incontro di famiglia, serate tra amici e viaggi, consigliato per vivere insieme momenti indimenticabilmente magici.

