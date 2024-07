TOP! Mouse gaming Logitech G G502 HERO a soli 39,99€!

State valutando l'acquisto di un nuovo mouse da gaming? Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per risparmiare sull'acquisto di Logitech G G502 HERO, il mouse gaming con sensore HERO 25K che offre precisione di tracciamento fino a 25.600 DPI, pesi regolabili, 11 pulsanti programmabili e tecnologia di illuminazione RGB LIGHTSYNC completamente personalizzabile. Inizialmente venduto a 48,18€, ora lo potrete acquistare a soli 39,99€, godendo di uno sconto del 17% sul prezzo orignale. Non perdete l'occasione di potenziare le vostre sessioni di gioco con questo fantastico mouse!

Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 HERO si rivolge principalmente agli appassionati di videogiochi che cercano un mouse altamente performante e personalizzabile per migliorare la propria esperienza di gioco e l'estetica del setup da gaming. Grazie al sensore HERO di nuova generazione, che offre una precisione di tracciamento fino a 16.000 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione, è l'ideale per chi necessita di una risposta veloce e accurata in giochi che richiedono una precisione millimetrica. Gli 11 pulsanti programmabili e lo scroller iperveloce a due modalità permettono una completa personalizzazione del controllo, che rende questo mouse perfetto per giocatori che amano avere ogni comando a portata di dito.

Inoltre, per gli utenti che danno peso alla sensazione tattile e al comfort durante le lunghe sessioni di gioco, Logitech G G502 HERO offre la possibilità di regolare il peso e il bilanciamento attraverso cinque pesi da 3,6 g, per trovare la configurazione perfetta che si adatti al proprio stile di gioco. Un'altra caratteristica incredibile riguarda l'illuminazione RGB personalizzabile LIGHTSYNC, che permette di scegliere tra 16,8 milioni di colori per sincronizzare l'estetica del mouse con quella del proprio setup gaming. Questo prodotto soddisfa le esigenze di personalizzazione, precisione e comfort, una scelta eccellente sia per i giocatori competitivi che per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco migliorata.

Attualmente disponibile a 39,99€, rispetto al prezzo originale di 48,18€, Logitech G G502 HERO rappresenta un'opportunità eccellente per gli appassionati di gaming o chiunque cerchi un mouse estremamente preciso e personalizzabile.

