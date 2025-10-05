Hades 2, l'attesissimo seguito del capolavoro di Supergiant Games, è finalmente arrivato nella sua versione completa dopo un lungo periodo in accesso anticipato (qui la nostra recensione), portando con sé un'orda di nuovi nemici da sconfiggere, divinità da incontrare e innumerevoli segreti da scoprire. Il gioco espande, infatti, ogni aspetto del suo predecessore, offrendo un'esperienza ancora più ricca e complessa. Sebbene la struttura di base sia familiare ai veterani, le nuove meccaniche introdotte da Melinoë, la Principessa degli Inferi, sono tantissime e non sempre spiegate nel dettaglio.

Questo articolo è pensato proprio per far luce su alcuni degli aspetti meno intuitivi del gioco: che siate neofiti del genere roguelite o esperti dell'Olimpo, questi trucchi e curiosità vi aiuteranno a ottimizzare i vostri tentativi di sconfiggere il Titano del Tempo, a comprendere meglio le meccaniche nascoste e a sfruttare ogni strumento a vostra disposizione. Preparate le vostre Armi Notturne, perché stiamo per addentrarci nei segreti più profondi di Hades 2.

Hades 2: 13 trucchi e curiosità

1. Nettare in cambio di ricordi

Avrete sicuramente notato che potete donare del Nettare, quel dolce liquido ambrato che si trova nelle stanze contrassegnate da un'icona a forma di ampolla, a quasi tutti i personaggi che incontrate. Ebbene, il primo dono che farete a un personaggio, che sia esso un abitante del Crocevia o un Dio dell'Olimpo, vi ricompenserà con un oggetto speciale: il suo Ricordo (Keepsake).

Questi oggetti possono essere equipaggiati prima di ogni tentativo e forniscono bonus unici e potenti. I Ricordi degli Dei Olimpici, per esempio, non solo aumentano le probabilità di incontrarli durante la vostra discesa, ma potenziano anche l'efficacia dei loro Doni. Non siate timidi: distribuite Nettare a tutti per sbloccare un vasto arsenale di Ricordi.

2. La selezione degli dei olimpici in ogni tentativo

A proposito di Dei, è fondamentale sapere che il gioco limita il "pool" di divinità che potete incontrare in ogni singolo tentativo. Solitamente, durante una corsa, vi imbatterete solo in tre o quattro Dei unici. Questo non è un limite, ma un vantaggio strategico, giacché vi permette di concentrarvi sulla creazione di build specifiche e sinergiche, senza accumulare troppi Doni che non funzionano bene insieme. Se avete una preferenza per una divinità, equipaggiate il suo Ricordo per aumentare drasticamente le chance di ricevere il suo aiuto.

3. Le categorie dei doni: duo e leggendari

Quando scegliete un Dono, noterete che molti rientrano in categorie specifiche che potenziano il vostro Attacco, Speciale, Lancio (Cast), Scatto e la rigenerazione della Magia. Una volta occupato uno di questi "slot" con il Dono di un Dio, non potrete aggiungerne un altro dello stesso tipo. Se vi verrà offerto un Dono per la stessa categoria, questo andrà a sostituire quello attuale.

Questa meccanica, però, può essere vantaggiosa: sostituire un Dono ne aumenta il livello di rarità, rendendolo più potente. Inoltre, avere Doni di due Dei diversi apre la possibilità di ottenere i potentissimi Doni Duo, che combinano gli effetti di entrambe le divinità. E se vi concentrate su un singolo Dio, potreste persino veder comparire un suo Dono Leggendario, tra i più rari e potenti del gioco.

4. Stanze del doppio dono: la prova degli dei

Durante le vostre esplorazioni, potreste incontrare delle porte contrassegnate dalle icone di due divinità diverse. Entrando, vi verrà chiesto di scegliere chi dei due onorare con la vostra preferenza. Questa scelta, però, irriterà il Dio escluso, che vi sfiderà in combattimento tempestandovi con i suoi poteri. Se riuscirete a sopravvivere alla sua ira, il Dio offeso vi perdonerà e vi offrirà comunque un suo Dono. Queste stanze sono rischiose, ma il premio (due Doni al prezzo di uno) vale assolutamente la pena.

5. Come abbattere le difese dei nemici corazzati

Alcuni nemici in Hades 2 presentano una barra della salute gialla sopra quella rossa. Questa è la corazza. Finché è attiva, il nemico subirà danni ridotti e, soprattutto, non potrà essere interrotto o vacillare sotto i vostri colpi. La buona notizia è che gli effetti di stato, come il congelamento, funzionano anche sui nemici corazzati. Sfruttateli per immobilizzarli, distruggere la loro armatura e renderli finalmente vulnerabili.

6. Cancellare gli attacchi per una difesa perfetta

A differenza di altri giochi d'azione, in Hades 2 non è possibile interrompere un'animazione d'attacco con una schivata. Tuttavia, c'è un trucco: potete cancellare un attacco standard usando la vostra abilità Speciale. Questa tecnica è particolarmente utile con le armi più lente, come l'Ascia Selenica. Il suo attacco richiede un tempo di caricamento che vi lascia esposti; poterlo interrompere istantaneamente con la sua Speciale (che funge da parata) può salvarvi da un'ingente quantità di danni.

7. I dadi del destino

Se le opzioni che vi si presentano non vi soddisfano, potete sempre tentare la sorte. In Hades 2 esiste un consumabile, rappresentato da un'icona a forma di dado, chiamato Cambio di Fato. Potete usarlo per cambiare il premio indicato sulla porta di una stanza o per "rilanciare" le opzioni di Doni offerte da un Dio. A volte, un nuovo tiro può trasformare una scelta mediocre in un potenziamento straordinario. Per ottenere questi dadi, dovrete equipaggiare specifiche Carte Arcane prima di un tentativo, come I Fati, La Veggente e Il Campione.

8. Aumentare la presa per più carte arcane

A proposito di Carte Arcane, Melinoë può equipaggiarne solo un numero limitato, determinato dal suo valore di Presa; questo valore è rappresentato dal cerchio verde segmentato a destra nella schermata delle Carte. Quello che il gioco non dice esplicitamente è che potete aumentare questo limite. Basta spostarsi su quel cerchio e spendere Psiche (la risorsa verde) per aumentare la vostra Presa e, di conseguenza, il numero di Carte Arcane che potete attivare contemporaneamente.

9. Sfruttare le trappole ambientali a proprio vantaggio

Non sottovalutate mai l'ambiente che vi circonda. Ogni bioma di Hades 2 è pieno di trappole e oggetti interattivi che potete usare contro i vostri nemici. Nell'Erebo, per esempio, potete abbattere degli alberi fumanti per farli crollare sui nemici. Nelle profondità di Oceano, potete far detonare cisterne esplosive o spingere i nemici verso potenti getti d'acqua. Combinare il vostro Lancio per immobilizzare un gruppo di avversari vicino a una trappola è una strategia letale.

10. Gli aspetti segreti delle armi notturne

Tutte le Armi Notturne possiedono degli "Aspetti", ovvero delle forme alternative che ne modificano le abilità. Questi sono già abbastanza nascosti, ma c'è di più: ogni arma ha anche un Aspetto Segreto. Per iniziare a sbloccarli, dovrete soddisfare una serie di requisiti precisi:

Sbloccare tutte le Armi Notturne.

Portare almeno un aspetto di ogni arma al livello 5.

Parlare con uno specifico personaggio (spesso la divinità legata al secondo aspetto dell'arma) per ricevere la "Frase di Risveglio" che svela l'aspetto segreto.

11. Capire i timer del Crocevia

Tornati al Crocevia, noterete che alcuni elementi, come il calderone di Ecate, il forziere di Caronte o le vostre aiuole nell'orto, hanno un timer sopra di essi. Questo numero non indica il tempo reale, ma il numero di stanze che dovete superare durante i vostri tentativi prima che l'oggetto sia pronto. Quando il contatore raggiunge lo zero, significa che il vostro infuso, il vostro tesoro o le vostre piante sono pronte per essere raccolte.

12. La modalità divinità per i momenti difficili

Se trovate il gioco troppo frustrante o semplicemente volete fare un tentativo più rilassato per sperimentare nuove build, potete attivare la Modalità Divinità (God Mode) dal menu delle opzioni. Questa modalità vi conferisce una riduzione del danno del 20% all'inizio. Ogni volta che morirete, questa percentuale aumenterà del 2%, rendendovi progressivamente più resistenti. È un'opzione eccellente per chi è alle prime armi o per imparare a usare nuove armi senza stress, ma tenete presente che riduce notevolmente il livello di sfida, che è una parte fondamentale del fascino del gioco.

13. Salvare e uscire senza perdere i progressi

Avete bisogno di una pausa nel bel mezzo di un tentativo perfetto? Nessun problema. Il gioco salva automaticamente i vostri progressi ogni volta che entrate in una nuova area, sia essa una stanza del dungeon o una zona del Crocevia. Selezionando "Esci" dal menu di pausa durante un tentativo, non perderete nulla. Al vostro ritorno, riprenderete esattamente dall'inizio della stanza in cui vi eravate fermati. Non sentitevi quindi obbligati a sacrificare un tentativo solo perché avete bisogno di staccare!