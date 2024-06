Tiny Tina's Wonderlands per PS5 a un PREZZO SUPER! -15%

Se desiderate aggiungere un nuovo titolo alla vostra collezione, vi segnaliamo che Tiny Tina's Wonderlands (Next-Level Edition) per PS5 è ora disponibile su Amazon a soli 21,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 25,98€. Un'opportunità imperdibile per immergersi in un'avventura unica a un prezzo eccezionale. E se vi piacciono gli action adventure, vi ricordiamo che è in uscita Assassin's Creed Shadows.

Tiny Tina's Wonderlands (Next Level Edition), chi dovrebbe acquistarlo?

Tiny Tina's Wonderlands (Next-Level Edition) (qui trovate la nostra recensione completa) è un action RPG che vi catapulterà in un mondo fantastico, ricco di magia e pericoli. Questo titolo, creato dai talentuosi sviluppatori di Gearbox Software, combina elementi tipici dei giochi di ruolo con l'azione frenetica degli sparatutto in prima persona. La trama ruota attorno a Tiny Tina, un'eroina eccentrica e imprevedibile che vi guiderà attraverso ambientazioni mozzafiato e sfide avvincenti. Con una grafica spettacolare ottimizzata per PS5, il gioco offre un'esperienza visiva e immersiva senza precedenti.

La versione Next-Level Edition include il pacchetto "Signore dei draghi", che contiene i seguenti oggetti estetici esclusivi: arma leggendaria The Apex, incantesimo leggendario Skullantir, preset corazza Tenuta da tiranno (2 oggetti), pacchetto personalizzazione viso Mano della morte (4 oggetti), set stendardo Imperatore della morte (3 oggetti), quarzio per statua giocatore, bonus fortuna fugace (aumento temporaneo delle statistiche). Inoltre, grazie alle funzionalità avanzate del DualSense di PS5, ogni battaglia e interazione sarà ancora più realistica e immersiva, grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi.

rappresenta un'opportunità per chiunque voglia vivere un'avventura straordinaria.

