Trustmaster T-GT II: il compagno Ideale per Gran Turismo su PS5, oggi IN SCONTO!

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili sono all'ordine del giorno. Tra queste, spicca il Thrustmaster T-GT II Force Feedback, disponibile a soli 599,99€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo più basso recente di 682€. Un'occasione da non perdere per gli appassionati di simulazione di guida che desiderano elevare la propria esperienza di gioco.

Thrustmaster T-GT II Force Feedback, chi dovrebbe acquistarlo?

Thrustmaster T-GT II è un volante da corsa ufficialmente licenziato per PlayStation 5 e Gran Turismo, compatibile anche con PS4 e PC. Questo dispositivo è progettato per offrire un'esperienza di guida estremamente realistica, grazie a una serie di caratteristiche avanzate. Il volante è rivestito in pelle, offrendo una presa confortevole e duratura. Dispone di 25 pulsanti azione, un pulsante a pressione e quattro selettori rotanti, riconosciuti nativamente in GT Sport, che permettono un controllo preciso e personalizzato durante le sessioni di gioco.

Al cuore del T-GT II c'è un motore brushless ad alta velocità da 40 watt di nuova generazione, che garantisce un Force Feedback straordinariamente reattivo e una coppia molto potente. Questo si traduce in una risposta immediata e realistica alle condizioni della pista e alle dinamiche del veicolo, migliorando significativamente l'immersione nel gioco. Le componenti interne provengono dall'industria automobilistica europea (AEC-Q), assicurando la massima qualità e durata nel tempo.

Tra le tecnologie proprietarie integrate nel T-GT II, spicca la T-DFB (Depth Feedback), sviluppata in collaborazione con Polyphony Digital, che offre una percezione tridimensionale dell'ambiente di gioco, aggiungendo profondità alle sensazioni trasmesse attraverso il volante. La tecnologia T-LIN assicura una linearità perfetta del Force Feedback, rendendo la forza percepita dall'utente totalmente proporzionale a quella calcolata dal gioco, per una riproduzione fedele del comportamento dell'auto e delle condizioni del tracciato.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di simulazione di guida che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco con un dispositivo di qualità. Il Thrustmaster T-GT II combina materiali premium, tecnologie avanzate e una compatibilità estesa, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni professionali.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione durante la settimana del Black Friday su Amazon. Per ulteriori offerte e consigli sui migliori prodotti disponibili, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

