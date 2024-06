ESCLUSIVA Amazon: smartphone TCL 406S a soli 70€!

State pensando di acquistare uno smartphone di buona qualità sotto i 100€? Se le aspettative non sono troppo elevate per quanto riguarda le prestazioni vi consigliamo oggi il TCL 406S, un dispositivo Android che si adatta bene alle esigenze quotidiane. Attualmente è disponibile su Amazon a 69,90€ invece di 74,90€. Un'offerta da non perdere per acquistare uno smartphone ideale per l'uso quotidiano senza spendere troppo.

TCL 406S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 406S rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile senza dover investire cifre elevate. Dotato di un display da 6,6" HD+ che garantisce colori vividi e un'esperienza audio immersiva, è ideale per chi desidera godersi serie TV, film e qualche gioco arcade leggero con una qualità audio più che soddisfacente per uno smartphone.

La disponibilità di un jack per cuffie soddisfa le esigenze di chi preferisce un'esperienza audio più ricca o cerca una soluzione pratica per l'ascolto della musica. Per gli amanti della fotografia desiderosi di catturare momenti significativi con nitidezza, il TCL 406S è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 13 MP con intelligenza artificiale, ideale per ottenere scatti dettagliati, mentre la fotocamera anteriore HDR permette di realizzare selfie accattivanti.

La batteria da 5000 mAh assicura un'ottima autonomia, ideale per giornate intense. In aggiunta, la memoria RAM espandibile fino a 3GB e lo spazio di archiviazione che può essere incrementato fino a 512GB, rendono questo smartphone perfetto per chi ha bisogno di ampio spazio senza compromettere la fluidità delle applicazioni. Oggi lo trovate in offerta su Amazon a 69,90€ invece di 74,90€.

