Tastiera da gaming Razer a solo 60€ e vi portate a casa la gloria!

Il Black Friday di MediaWorld continua e vi offre un affare imperdibile sulla tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless. Normalmente venduta a 89,99€, ora potete portarvela a casa a soli 59,99€, approfittando di uno sconto del 33%. Questo prodotto di alta qualità include interruttori meccanici Razer per un'azione rapida e precisa, sei tasti macro dedicati per un controllo personalizzabile e un rullo multifunzione con tasti multimediali secondari per una gestione pratica delle vostre esperienze di gioco e multimedia. Dotata di Razer Chroma RGB, permette una personalizzazione dell'illuminazione per ogni tasto da una gamma di oltre 16,8 milioni di colori. Non perdete l'opportunità di migliorare il vostro setup di gioco con questa tastiera resistente e avanzata, con consegna gratuita e ritiro gratis in negozio.

Tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless si rivela essere la scelta ideale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Grazie agli interruttori meccanici Razer, disponibili sia nella variante verde, per chi desidera un feedback tattile preciso, sia in quella gialla, per un'attuazione rapida e silenziosa, questa tastiera soddisfa le esigenze sia dei giocatori che prediligono giochi che richiedono una risposta tattile, sia di persone che necessitano di una silenziosità maggiore per non disturbare durante le sessioni notturne. La personalizzazione è ulteriormente arricchita dalla presenza di 6 tasti macro dedicati, che permettono di ottimizzare le strategie di gioco in maniera rapida ed efficiente.

Oltre alle prestazioni di gioco eccezionali, la tastiera da gaming Razer Ornata V3 Tenkeyless propone caratteristiche come un rullo multifunzione e tasti multimediali secondari, che rendono l'interazione con il sistema multimediale fluida e piacevole, adattandosi perfettamente anche durante le pause dal gaming. La presenza di Razer Chroma RGB offre inoltre la possibilità di personalizzare l'illuminazione di ogni tasto con oltre 16,8 milioni di colori ed effetti, creando così un'atmosfera di gioco unica. La scelta di tasti ABS Doubleshot e l'inclusione di schiuma fonoassorbente e stabilizzatori lubrificati sottolineano l'impegno di Razer nel fornire prodotti di qualità superiore, pensati per resistere a lunghe sessioni di gioco intensivo.

In occasione del Black Friday di MediaWorld, la Razer Ornata V3 Tenkeyless è disponibile oggi a soli 59,99€ anziché 89,99€, con consegna gratuita e possibilità di ritiro gratis in negozio. Questa offerta rappresenta un'opportunità eccezionale per acquisire una tastiera da gaming di alta qualità ad un prezzo accessibile. La combinazione di prestazioni, personalizzazione e comfort fa della Razer Ornata V3 Tenkeyless un acquisto consigliato per qualsiasi gamer alla ricerca del miglior equipaggiamento.

