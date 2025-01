Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe a SOLI 307,99€?! Si può, con questo coupon!

Se state cercando una console versatile e di alta qualità, questa è l’occasione giusta: Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe è disponibile su eBay a soli 307,99€, grazie al codice sconto PSPRGEN25. Applicate il codice direttamente al check-out per ottenere 15€ di sconto sul prezzo finale!

Nintendo Switch OLED è la scelta perfetta per chi desidera un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente, sia in casa che in viaggio. Grazie al display OLED da 7 pollici, offre colori vividi e un contrasto elevato che migliorano ogni sessione di gioco, garantendo un’immersione visiva senza precedenti. La console può essere utilizzata in modalità portatile, per giocare ovunque vogliate, oppure collegata al televisore per godervi i vostri titoli preferiti su uno schermo più grande. Con i suoi 64 GB di memoria interna, avrete spazio sufficiente per scaricare giochi e salvataggi, così da avere sempre tutto a portata di mano.

In questa offerta è incluso anche il celebre Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di corse definitivo per divertirvi con amici e familiari. Con il suo gameplay avvincente, la grafica spettacolare e modalità di gioco arricchite, Mario Kart 8 Deluxe vi permetterà di sfidare fino a 8 giocatori in multiplayer locale. Inoltre, potrete provare nuove modalità come la battaglia palloncini e la Bob-omba a tappeto, insieme a circuiti inediti come la Periferia urbana e il Kartodromo.

Non perdete l’occasione di portarvi a casa questa console straordinaria insieme a un titolo iconico: approfittate subito dell’offerta su eBay a 307,99€ utilizzando il codice PSPRGEN25 al check-out. Un prezzo imperdibile per ore di divertimento e un’esperienza di gioco senza paragoni!