SVUOTATUTTO AMAZON: Antivirus Norton 360 con sconti fino al 44%!

Nel vasto panorama dei software per la sicurezza informatica, Norton 360 si distingue come uno dei principali protagonisti. Se vi trovate vicini alla scadenza del vostro attuale abbonamento Norton o state valutando di sostituire il vostro software di sicurezza con una soluzione Norton 360, questo è il momento propizio per prendere una decisione. Su Amazon, è possibile trovare tutta la serie di Norton 360, dalle edizioni base a quelle più complete, a prezzi ridotti fino al 44%.

Antivirus Norton 360, chi dovrebbe abbonarsi?

Le promozioni disponibili su Amazon per le diverse versioni di Norton 360 si rivolgono a chi è in cerca di una solida barriera di sicurezza per i propri dispositivi elettronici. Sia che siate utenti individuali interessati a salvaguardare i propri dispositivi e dati personali da minacce come malware e ransomware, sia che rappresentiate piccole o medie imprese alla ricerca di una soluzione di sicurezza che possa estendersi su più dispositivi e includere servizi aggiuntivi come la gestione delle password, il backup su cloud e il controllo parentale, Norton 360 propone varie soluzioni capaci di incontrare differenti necessità e possibilità di spesa.

La semplicità di utilizzo, abbinata a una sicurezza di punta per l'identificazione e la neutralizzazione di minacce online, fa di Norton 360 l'opzione ideale per chi desidera proteggere efficacemente la propria vita digitale. L'offerta più vantaggiosa si trova con Norton Plus 2024, disponibile ora a soli 14,99€ invece di 26,99€ per un abbonamento di 15 mesi, adatto per la protezione di un singolo dispositivo.

Per chi ha necessità di proteggere più dispositivi, Norton 360 Premium 2024 rappresenta la scelta migliore, offrendo la possibilità di coprire fino a 10 dispositivi. Grazie alle offerte correnti, è possibile accedere a 15 mesi di protezione premium a un prezzo contenuto di soli 23,49€, permettendo un notevole risparmio senza sacrificare la qualità e l'estensione della sicurezza.

