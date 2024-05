SVENDITA TOTALE! DualSense a un prezzo SHOCK! (-22%)

Anche oggi Amazon riserva un'interessante promozione dedicata ai videogiocatori, in particolare, a chi gioca su PS5. Infatti, l'ottimo DualSense, è ora disponibile al prezzo speciale di 54,90€ invece di 69,99€. Questo significa che potrete beneficiare di uno sconto del 21% per acquistare un secondo controller per giocare in compagnia su PS5. Dotato di feedback aptico, trigger adattivi, microfono integrato e tasto "Crea", DualSense offre un'esperienza di gioco senza pari. Non perdete l'occasione di sentire una connessione fisica ancora più intensa con le vostre azioni sullo schermo.

Sony DualSense, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su DualSense rappresenta un'ottima occasione per tutti i giocatori PS5 alla ricerca di un secondo controller per giocare in compagnia. Con un design moderno, minimale ed elegante, il controller di Sony offre una lunga serie di funzionalità all'avanguardia pensate per portare l'esperienza di gioco su PS5 su un altro livello. Il feedback atipico e i grilletti adattivi consentono infatti di sperimentare sensazioni uniche in una grande varietà di giochi, come la tensione nell’arco o la resistenza dei freni in una corsa, creando un collegamento tangibile tra l'azione nel gioco e la risposta del controller.

Inoltre, è ideale per i giocatori che amano condividere le proprie avventure i momenti salienti di gioco con amici o la community online. Con il microfono integrato e il tasto “Crea”, DualSense facilita la comunicazione e la condivisione di contenuti di gioco, trasformandosi in uno strumento essenziale per chi desidera trasmettere live o catturare clip senza interrompere l’azione. Inoltre, è dotato di una porta jack per cuffie da 3,5 mm, pulsante Mute dedicato e caricamento tramite USB-C.

Iscrivetevi ad Amazon Prime, spedizioni gratis, serie TV e 30 giorni di uso gratuito per i nuovi utenti!

Attualmente disponibile a soli 54,99€, con uno sconto del 21% sul prezzo originale di 69,99€, DualSense rappresenta una scelta consigliata per tutti i giocatori PS5. Con le sue innovative funzionalità e il design intuitivo e confortevole, questo controller non solo migliora radicalmente il modo di interagire con i giochi, ma offre anche una nuova dimensione di feedback e immersione. A questo prezzo vantaggioso, è un acquisto altamente raccomandato per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore.

Vedi offerta su Amazon