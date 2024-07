Super Mario Party Jamboree + Mario & Luigi Fraternauti a 100€!

Amazon propone oggi un'offerta Prime imperdibile per gli amanti del divertimento con il simpatico Super Mario: il set con Super Mario Party Jamboree e Mario & Luigi Fraternauti alla carica è ora disponibile a soli 99,99€, anziché 119,98€. Questo significa che avrete uno sconto del 17%! Questo pack unico combina il meglio dei giochi Mario con controlli intuitivi e una coinvolgente modalità multiplayer. Disponibile per Nintendo Switch nelle sue diverse versioni, è il momento ideale per aggiungere questo gioco alla vostra collezione ed organizzare serate indimenticabili. Ed ecco per voi altri giochi in offerta con il Prime Day!

Super Mario Party Jamboree + Mario & Luigi Fraternauti alla carica, chi dovrebbe acquistarli?

Questo bundle rappresenta un'ottima scelta per chi vuole immergersi in una grandiosa avventura ricca di azione e divertimento in compagnia dei personaggi più iconici del mondo Nintendo. Consigliato particolarmente alle famiglie e agli amici che vogliono condividere ore di gioco insieme, questo pack offre un'esperienza multiplayer coinvolgente e variegata. Grazie alla modalità multiplayer classica di "Super Mario Party Jamboree" e alle innovative meccaniche di gioco di "Mario & Luigi Fraternauti alla carica", sono garantite ore di divertimento per tutte le età.

Inoltre, chi ha amato le precedenti avventure di Mario e Luigi troverà in "Mario & Luigi Fraternauti alla carica" un degno seguito delle gesta eroiche dei fratelli più famosi del videogioco, arricchito da enigmi e battaglie strategiche a turni. Mentre "Super Mario Party Jamboree" offre la scelta tra 113 minigiochi e 22 personaggi, rendendolo adatto a sessioni brevi ma divertenti. I due giochi rappresentano una scelta eccellente che soddisfa la voglia di avventure sfrenate e competizioni amichevoli, rendendosi perfetto per le serate in compagnia.

Attualmente offerto al prezzo vantaggioso di 99,99€, rispetto al costo originale di 119,98€, i due giochi Super Mario rappresentano un'occasione imperdibile per tutti i fan dei celebri fratelli. Vi consigliamo di approfittarne per immergervi in queste nuove avventure ricche di divertimento e azione, ideali sia per le sessioni di gioco in solitaria che per quelle competitive in compagnia.

Vedi offerta su Amazon