SVUOTATUTTO AMAZON: Super Mario 3D World + Bowser's Fury in sconto del 17%!

Fan del mondo di Super Mario, Amazon ha in serbo un'offerta che catturerà la vostra attenzione: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è ora disponibile a soli 49,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, con uno sconto del 17% su un'avventura imperdibile che unisce il classico gameplay di Mario e amici con l'aggiunta dell'entusiasmante modalità Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury , chi dovrebbe acquistarlo?

Se la vostra passione per i videogiochi si intreccia con il mondo incantato dei personaggi Nintendo, allora Super Mario 3D World + Bowser's Fury è proprio ciò che fa al caso vostro. Quest'avventura è raccomandata per coloro che desiderano sia una sfida cooperativa che la possibilità di esplorare mondi ricchi di fascino e mistero. Grazie alle sue migliorie esclusive per Nintendo Switch, incluso il sistema di controllo e il multiplayer online, si rivolge sia ai veterani di Mario desiderosi di immergersi in queste nuove avventure sia ai nuovi giocatori in cerca di un'esperienza divertente e costruttiva.

Per chi predilige giocare in compagnia, la modalità cooperativa permette di condividere l'esperienza con fino a tre amici, trasformando ogni sessione in un caos multiplayer di pura allegria. D'altro canto, Bowser's Fury offre un'avventura completamente nuova in cui l'obiettivo è aiutare Bowser Junior a salvare suo padre da una trasformazione malefica. Queste dimensioni del gioco soddisfano sia l'esigenza di coltivare momenti di condivisione sia il desiderio di avventurarsi da soli in sfide inaspettate

A un prezzo di 49,99€, questa versione potenziata di Super Mario 3D World offre una straordinaria esperienza di gioco sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Grazie alla varietà dei personaggi, ognuno con abilità uniche, e alla possibilità di giocare in cooperativa o online, si garantisce divertimento senza fine. I miglioramenti specifici per Nintendo Switch, come una più rapida velocità di corsa e i comandi di movimento, rendono quest'avventura ancora più immersiva.

Vedi offerta su Amazon