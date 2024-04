STUPENDA DeLorean di Playmobil al prezzo di 50€! COME RESISTERE?

Se siete appassionati della saga di Ritorno al futuro, non perdetevi il set DeLorean di Playmobil, ora disponibile su Amazon! Vi permetterà di rivivere le avventure di Marty McFly, Dr. Emmett "Doc" Brown e del cane Einstein. Con portiere ad ali di gabbiano e ruote pieghevoli per un gioco ancora più realistico, la DeLorean è l'ideale per i fan di tutte le età, a partire da 6 anni. In offerta a 49,99€, risparmierete il 17% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Un'occasione imperdibile per aggiungere questa iconica macchina del tempo alla vostra collezione!

DeLorean di Playmobil, chi dovrebbe acquistarla?

La DeLorean di Playmobil è l'acquisto perfetto per appassionati di cinema e collezionisti, ma anche per i bambini dai 6 anni in su che amano le avventure ricche di fantasia. Questo set non è solo un giocattolo, ma un vero e proprio tuffo nella nostalgia per gli amanti della trilogia "Back to The Future", offrendo la possibilità di ricreare le scene cult del film grazie ai dettagli accurati e agli effetti luminosi. Dotato dei personaggi iconici di Marty McFly, il Dr. Emmett "Doc" Brown ed Einstein, oltre a un ricco assortimento di 60 accessori, incoraggia la creatività e il gioco di ruolo, contribuendo allo sviluppo delle capacità narrative dei più piccoli. Le sue caratteristiche lo rendono inoltre un ottimo elemento decorativo per gli scaffali degli appassionati del genere.

La semplicità di montaggio, illustrata da un manuale d'istruzioni, rende il set accessibile anche per i piccoli costruttori, promuovendo l'autonomia e il senso di realizzazione. Considerando la qualità e il valore ludico e collezionistico del set, si rivela un investimento garantito nel sorriso dei più piccoli e per le collezioni dei più grandi. L'auto misura 25x12x9 cm.

A un prezzo ridotto da 59,99€ a 49,99€, la DeLorean di Playmobil è un oggetto imperdibile per tutti gli appassionati di "Ritorno al Futuro". Grazie ai suoi dettagli accurati, questo set non solo diverte i più piccoli ma è anche un pezzo da collezione per gli adulti. Vi consigliamo l'acquisto per portare un pezzo di storia del cinema direttamente a casa vostra.

