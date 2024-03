Steelrising per PS5, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 38%

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli amanti dei videogiochi e del genere soulslike. Infatti, oggi potete acquistare Steelrising per PS5 a prezzo ridotto: grazie a un corposo sconto del 38% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistarlo a soli 36,97€! Un affare da non lasciarsi scappare, soprattutto se considerate il prezzo originale di 59,99€. Come abbiamo visto nella nostra recensione, l'opera di Spiders, a differenza della maggior parte dei titoli di questo genere, consente di impostare il livello di difficoltà in base ai propri gusti e alle proprie esigenze per una modalità di gioco personalizzata e su misura.

Steelrising PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta speciale su Steelrising rappresenta un'ottima opportunità per gli appassionati del genere soulslike alla ricerca di nuove sfide e di un'esperienza personalizzabile. Il gioco, pur non intaccando le fondamenta del genere con innovazioni radicali, riesce a offrire gameplay solido e un'ambientazione unica. L'aggiunta significativa rispetto ai titoli tradizionali del genere è la possibilità di regolare la difficoltà, che rende Steelrising accessibile tanto ai veterani del genere, quanto ai giocatori meno esperti o a quei neofiti interessati ad avvicinarsi ai giochi soulslike ma intimiditi dalla loro notoria difficoltà.

In Steelrising, il giocatore si trova a combattere contro un esercito di automi e ad affrontare epici scontri con i boss vestendo i panni di Aegis, un'automa danzante configurabile secondo il proprio stile di gioco. Ambientato in una Parigi rivoluzionaria, il gioco offre l'opportunità di esplorare la città per scoprirne i segreti. La sua struttura a livelli con una mappa aperta incoraggia l'esplorazione, mentre la possibilità di regolare la difficoltà permette ad ogni tipo di giocatore di personalizzare la sfida a proprio piacimento.

I giocatori alla ricerca di un titolo che coniughi un'ambientazione evocativa con la possibilità di godere di un'esperienza su misura saranno felici di approfittare dello sconto del 38% offerto da Amazon per acquistare il gioco a prezzo scontato.

