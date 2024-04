Sconto TOP per l'SSD Samsung 870 EVO! (-45%)

L'SSD Samsung 870 EVO offre prestazioni di alto livello con velocità di scrittura e lettura tra le migliori della sua categoria. Questa unità da 500GB è ideale per soddisfare tutte le esigenze, dalla navigazione web all'editing di video in 4K e 8K, e vi assicura un'esperienza utente ottimale in ogni ambito. Grazie al nuovo software di migrazione, è semplice e veloce passare a questo SSD, dato che potete installarlo sul vostro PC e trasferire il sistema operativo o dati cruciali in pochissimo tempo. Oggi, grazie a uno sconto del 45%, potete acquistarlo a soli 49,90€ invece di 89,89€.

SSD Samsung 870 EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Samsung 870 EVO è perfetto per chi ha bisogno di spazio extra e cerca prestazioni elevate per i propri dispositivi, che siano desktop o laptop. Con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 560-530 MB/s, questo SSD è l'ideale per chi desidera tempi di avvio e trasferimento dati rapidi e per chi si occupa di editing video in risoluzioni fino a 4K e 8K, assicurando efficienza e reattività senza compromessi. Le sue prestazioni sono potenziate dalla tecnologia Intelligent Turbo Write, che accelera ulteriormente la velocità di scrittura garantendo un'esperienza utente fluida e reattiva.

Inoltre, l'SSD Samsung 870 EVO offre un'elevata affidabilità e compatibilità, avendo superato test rigorosi con una vasta gamma di sistemi e applicazioni. Questo lo rende una scelta sicura per chi cerca un upgrade senza troppi grattacapi. Il processo di migrazione è reso semplice grazie al software dedicato, mentre la gestione dell'SSD è facilitata dal software Samsung Magician 6, che consente di monitorare lo stato dell'unità e ottimizzarne le prestazioni.

Con il prezzo attuale di 49,90€, che rappresenta un risparmio del 45% sul prezzo originale di 89,99€, l'SSD Samsung 870 EVO è un'opzione d'acquisto ideale per chi cerca un upgrade affidabile e performante per il proprio PC desktop o laptop. La facilità di installazione e la versatilità lo rendono perfetto sia per l'uso quotidiano che per applicazioni più avanzate come l'editing di video ad alta risoluzione.

Vedi offerta su Amazon