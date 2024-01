SPETTACOLARE LG OLED B3 ora a un prezzo SUPER da MediaWorld: -470€!

Passare da una abituale TV a una OLED come la LG OLED B3 fa tutta la differenza del mondo e spesso rendersene conto è difficile fino a quando non la si ha davanti agli occhi. Il suo pannello con neri assoluti, da 63", vi permette di godere delle immagini dei vostri programmi e film preferiti, a un prezzo clamorosamente ridotto: in questo momento, infatti, MediaWorld vi permette di farla vostra risparmiando ben 470€ sul costo di listino, spendendo così 1.829€ anziché 2.299€.

TV LG OLED B3, chi dovrebbe acquistarla?

La proposte OLED di LG è una che teme pochi rivali e, fin da quando questi televisori sono entrati sul mercato, si sono fatti notare per il fatto di offrire una qualità difficile da eguagliare. Parliamo quindi di un televisore raccomandato a chi sta cercando una soluzione di fascia alta, estremamente soddisfacente e che può lasciare a bocca aperta, rispetto alla TV a cui magari siete abituati. Il pannello 4K da 62" gode infatti di una resa dei colori perfetta, con i neri assoluti tipici degli schermi OLED. Inoltre, sotto la scocca ad animare tutto troviamo il processore a7 Gen6, che rende la TV davvero smart – sfruttando algoritmi di deep learning per ottimizzare la resa su schermo dei vostri contenuti.

Non dimenticate che parliamo di una TV perfetta non solo per vedere i vostri programmi preferiti, ma anche per giocare: il suo schermo ha addirittura un tempo di risposta di 0,1 millisecondi, rappresentando una soluzione top anche per chi gioca titoli competitivi e non vuole nemmeno sentir parlare di input lag. Oltretutto, la tv è dotata di quattro porte HDMI, di cui due HDMI 2.1 che sono perfetta per le console di ultima generazione. È anche equipaggiata di VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, il che la rende una delle migliori TV sul mercato tra quelle che pensano anche ai videogiocatori.

Si tratta quindi di una soluzione che, è vero, non ha un prezzo per tutte le tasche, ma che una volta portata a casa non vi farà certo rimpiangere quanto avete speso, peraltro risparmiando 470€: la qualità costruttiva e quella delle immagini sono di livello assoluto, sia per gli amanti del piccolo schermo che per chi cerca una TV su cui godersi al massimo i propri videogiochi preferiti.

