Sony SRS-XG300, lo speaker ideale per le tue feste, ora al 50% di SCONTO!

La settimana del Black Friday su Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca lo speaker portatile Sony SRS-XG300, disponibile al prezzo scontato di 149€, con un risparmio del 50% rispetto al prezzo consigliato di 299€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

Sony SRS-XG300, chi dovrebbe acquistarlo?

Sony SRS-XG300 è un altoparlante Bluetooth portatile che combina potenza sonora e design elegante. Grazie agli speaker X-Balanced, ai tweeter e ai radiatori passivi, offre un suono di alta qualità con bassi profondi e audio nitido. La maniglia retrattile facilita il trasporto, rendendolo ideale per l'uso in piscina, al parco o in qualsiasi ambiente esterno. Inoltre, la certificazione IP67 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, assicurando durabilità in diverse condizioni.

Una delle caratteristiche distintive di questo speaker è l'illuminazione multicolore sui radiatori passivi, che cambia a ritmo di musica. Questa funzione è personalizzabile tramite l'app Sony Music Center, permettendo di creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Per chi desidera amplificare ulteriormente l'esperienza sonora, la funzione Party Connect consente di collegare fino a 100 speaker Bluetooth Sony compatibili, sincronizzando suono e illuminazione per feste ancora più coinvolgenti.

Oltre alle prestazioni audio, Sony SRS-XG300 offre funzionalità pratiche come la possibilità di effettuare chiamate in vivavoce con la tecnologia Echo Cancelling, che permette a due persone di parlare contemporaneamente senza interruzioni. La batteria ha un'autonomia fino a 25 ore e supporta la ricarica rapida: con soli 10 minuti di ricarica, si ottengono 70 minuti di riproduzione musicale.

Questa offerta rappresenta un'opportunità da non perdere per chi cerca uno speaker versatile e di alta qualità a un prezzo competitivo. Approfittate della promozione su Amazon per aggiungere il Sony SRS-XG300 alla vostra collezione di dispositivi audio.

