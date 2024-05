SOLTANTO 8€ per il gioco di carte Disney Villains: PAZZESCO!

Il divertente gioco di carte Disney Villains è attualmente in offerta su Amazon a soli 8,19€, rispetto al prezzo originale di 10,99€, permettendovi di risparmiare ed ottenere uno sconto del 25%. Questo gioco, adatto a tutta la famiglia e consigliato dai 8 anni in su, vi immerge nelle avventure dei vostri cattivi Disney preferiti. Ogni giocatore avrà il compito di ricreare la storia del proprio cattivo, utilizzando strategia e astuzia per superare gli eroi. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiungere questo gioco di carte alla vostra collezione per vivere emozionanti avventure nei panni dei cattivi più amati del mondo Disney.

Gioco di carte Disney Villains, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco di carte Disney Villains è l'acquisto perfetto per le famiglie e gli amici che amano trascorrere tempo insieme, con una piccola e divertente rivincita dei cattivi. Consigliato per bambini dagli 8 anni in su, questo gioco garantirà ore di divertimento per gruppi da 3 a 6 giocatori. Perfetto per chi cerca un gioco semplice e strategico, con un equilibrio tra fortuna e abilità nella gestione delle carte.

Attraverso un gameplay che mescola astuzia e fortuna, i partecipanti avranno l'opportunità di vestire i panni dei loro cattivi preferiti di Disney, cercando di sconfiggere gli eroi e alterando il corso delle loro storie con strategie malefiche. Ogni turno, si gioca una carta che rappresenta una cattiva azione, con specifiche regole basate su colore e punteggio. È possibile anche giocare carte al contrario per mostrare il lato eroe, una mossa che può avere conseguenze sui punti. Con poteri speciali e la possibilità di scambiare carte, i partecipanti devono dimostrare di avere la malvagità necessaria per prevalere sugli altri.

Oggi il gioco di carte Disney Villains è disponibile al prezzo scontato di 8,19€ con lo sconto del 25%. Si tratta di un'offerta imperdibile per gli amanti dei giochi di carte, grazie alla quale è possibile portare a casa un titolo che combina strategia, divertimento e il fascino senza tempo dei cattivi Disney. Si consiglia l'acquisto per vivere momenti indimenticabili con famiglia e amici, dimostrando che, a volte, essere cattivi può essere davvero divertente.

