La smart TV Sony BRAVIA XR oggi è scontata del 44%!

La smart TV Sony BRAVIA XR è disponibile su Amazon con un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e qualità d'immagine. Originariamente proposta a 2.699€, ora può essere vostra a soli 1.499€. Questo significa che potrete godervi tutto il contrasto, il colore e la profondità che questa smart TV offre con uno sconto del 44%! Le sue caratteristiche includono Full Array LED, 4K HDR, Google TV e molto altro, rendendola l'opzione perfetta per gli amanti dello sport, gli appassionati di cinema e i giocatori di PlayStation 5 che cercano un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

Sony BRAVIA XR, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Sony BRAVIA XR è consigliata agli appassionati di sport e agli amanti del cinema che cercano un'esperienza visiva di alta qualità direttamente dalla comodità del proprio soggiorno. La tecnologia Full Array LED offre un contrasto e una luminosità senza pari, rendendo ogni dettaglio delle competizioni sportive e dei film mozzafiato, senza alcun dettaglio sopraffatto dall'ombra o perso in luci spente. Questa caratteristica, combinata con la tecnologia Acoustic Multi Audio, che ricrea suoni che sembrano provenire dalla loro sorgente sonora originale, garantisce un'immersione totale nell'azione, facendovi sentire come se foste dentro allo stadio o parte dell'azione sullo schermo.

Inoltre, questa smart TV è l'ideale per i giocatori, specialmente per chi possiede una PlayStation 5. Con la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1, essa promette un gameplay fluido e reattivo, elevando l'esperienza grazie anche alla mappatura automatica dei toni HDR, che rivela dettagli cruciali nelle zone più scure e più luminose del gioco. La cornice in alluminio Seamless Edge si integra perfettamente con ogni arredamento, mentre il supporto fisso assicura stabilità. Aggiungendo l'accesso a oltre 700.000 film e serie TV tramite Google TV, organizzati in base ai vostri interessi personali, la Sony BRAVIA XR diventa una scelta eccellente per le persone che cercano la massima qualità di immagine, suono e un'esperienza d'uso senza rivali nel confort della propria casa.

Ad un prezzo di soli 1.499€, scontato dall'originale di 2.699€, la smart TV Sony BRAVIA XR rappresenta un'offerta eccezionale per chi cerca la massima qualità visiva e sonora in un televisore. Con le sue avanzate funzionalità, il design elegante e la compatibilità con i giochi di ultima generazione, è l'acquisto ideale per elevare l'esperienza di intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon