SUPER sconto su questo set di carte Pokémon! (-10€)

Collezionisti dei gadget a tema Pokémon, ecco un'opportunità unica su Amazon! Il Set Allenatore Fuoriclasse dell'Espansione Scarlatto e Violetto è ora disponibile a soli 62,98€ anziché il prezzo normale di 72,98€, con un risparmio di 10€. Sbirciate il potenziale di Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval con una carta promozionale olografica di Pikachu e altri regali inclusi. Acquisite energia e carte olografiche garantite dalle nove buste dell'espansione. Non lasciatevi scappare questa fantastica offerta!

Pokemon Set Allenatore Fuoriclasse, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti del gioco di carte Pokémon, o se semplicemente amate collezionare gadget a tema, non potete perdervi la possibilità di portare a casa ad un prezzo scontato il Set Allenatore Fuoriclasse dell’Espansione Scarlatto e Violetto di Pokémon. Si tratta di uno dei set più recenti, dedicato ovviamente alla regione di Paldea, contenente quindi moltissime creature della nona generazione.

All'interno del set troverete non solo nove buste di espansione, ognuna contenente tre carte olografiche garantite, ma anche una carta promozionale olografica a figura intera di Pikachu e 65 bustine protettive decorate con le immagini di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Catturate ulteriori Pokémon della regione di Paldea e immergetevi nelle Evoluzioni a Paldea con l'aiuto della guida inclusa per i giocatori. È il momento ideale per arricchire la vostra collezione e portare le vostre sfide a nuovi livelli di eccitazione e strategia.

Insomma, si tratta di un acquisto imprescindibile per tutti i collezionisti, soprattutto ora che Amazon lo propone a soli 62,98€, con un risparmio netto di 10€. Considerando che le carte di Pokémon calano raramente di prezzo, è un'offerta davvero niente male!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!