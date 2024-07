Set con mouse e tastiera gaming Logitech SCONTATO di 100€!

State cercando un nuovo set con tastiera e mouse da gaming? Oggi Amazon propone un'offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, questo bundle che inlcude un mouse e una tastiera da gaming Logitech oggi è in offerta al prezzo speciale di 319,98€ invece di 418,99€! Questo set esclusivo combina la precisione ultraveloce del mouse gaming wireless con la comprovata eccellenza della tastiera gaming wireless, entrambi progettati per offrire vittorie assicurate grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED. Sfruttate la connessione senza latenza e immergetevi in un'esperienza di gioco ottimizzata grazie agli switch GX della tastiera e ai piedini del mouse in PTFE.

Bundle Logitech con mouse e tastiera LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set con mouse e tastiera da gaming Logitech è raccomandato agli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni professionali senza compromessi. Questo set è ideale per chi desidera ottimizzare ogni aspetto della propria esperienza di gioco, dalla rapidità di reazione alla precisione di movimento, grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED che garantisce connessioni ultra-veloci e prive di latenza. L'offerta comprende un mouse ultraleggero e una tastiera meccanica senza tastierino numerico, entrambi progettati per massimizzare la performanza e la comodità durante le lunghe sessioni di gioco.

Con un risparmio notevole dal prezzo originale di 418,99€ a soli 319,98€, questa combinazione di mouse e tastiera è particolarmente indicata per i giocatori che partecipano a tornei o aspirano a farlo, grazie anche alla compatibilità con l'adattatore LIGHTSPEED che permette di collegare entrambi i dispositivi con un unico dongle. I gamer esigenti apprezzeranno senza dubbio la precisione del sensore HERO 2 del mouse, capace di raggiungere fino a 32.000 DPI, e la risposta tattile degli switch GX sulla tastiera. Questo set rappresenta, dunque, una scelta eccellente per chi non vuole accontentarsi e punta alla vittoria in ogni partita.

A soli 319,98€, il set con mouse e tastiera da gaming Logitech rappresenta un'opportunità imperdibile per migliorare la configurazione da gioco. Con una fusione perfetta di precisione, velocità e comfort, questi dispositivi sono la scelta ideale per i giocatori che cercano di migliorare il proprio livello competitivo. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di possedere due dei migliori strumenti per il gaming a un prezzo vantaggioso.

