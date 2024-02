SUPER sconto su Just Dance 2024 per Nintendo Switch! (-40%)

Per chi è alla ricerca di un divertimento innovativo per mantenersi in forma o per chi ama profondamente la musica e il ballo e desidera esprimersi danzando senza vincoli, Just Dance è la scelta ideale, specialmente nella sua versione per Nintendo Switch. Grazie alla precisione dei Joy-Con nella rilevazione dei movimenti, le sessioni di danza diventano estremamente piacevoli. Se non avete ancora aggiunto alla vostra collezione l'ultima edizione 2024 del rinomato gioco di Ubisoft, sarete felici di sapere che ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 40%, esclusivamente per Nintendo Switch, a soli 35,99€!

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Just Dance 2024 si rivela un gioco entusiasmante e coinvolgente, perfetto per giocatori di ogni fascia d'età, offrendo un gameplay focalizzato unicamente sulla danza. Anche se non è stato specificatamente progettato per il fitness (per quello esiste Ring Fit Adventure), riteniamo che possa attrarre non solo gli amanti della danza e della musica ma anche chi cerca un modo divertente per bruciare calorie, visto che il gioco richiede un'intensa attività fisica.

Il gioco vanta una selezione di brani attuali e amati dal pubblico, tra cui "Flowers" di Miley Cyrus e "Butter" dei BTS, e offre l'opportunità di danzare sulle melodie intramontabili delle canzoni Disney attraverso un pacchetto aggiuntivo. Inoltre, Just Dance 2024 include un mese gratuito di accesso alla piattaforma online Just Dance+, che mette a disposizione oltre 300 tracce aggiuntive per scatenarsi, garantendo un catalogo in continuo aggiornamento e l'aggiunta regolare delle ultime hit musicali!

Prima di procedere con l'acquisto, è importante sapere che la versione di Just Dance 2024 per Nintendo Switch non include un supporto fisico, ma solamente una confezione contenente un codice da riscattare sul Nintendo eShop. Pertanto, è necessario disporre di una connessione internet sulla vostra console per scaricare il gioco, dettaglio non trascurabile considerando i benefici offerti dal servizio Just Dance+.

