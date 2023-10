Just Dance 2024 Edition | Recensione

Ci sono poche certezze nella vita: la morte, la visione di Una poltrona per due alla vigilia di Natale... e l'arrivo di un nuovo capitolo di Just Dance entro la fine di un anno.

Anche quest'anno, Ubisoft si è infatti fatta trovare subito pronta con Just Dance 2024 Edition, nuova edizione del popolare party game in cui bisogna fare solo una cosa: ballare, e basta.

Nella recensione della scorsa edizione avevamo sottolineato la voglia di cambiamento del team di sviluppo, consapevole che la serie aveva bisogno di una ventata di novità e di un nuovo "scheletro" e base di partenza su cui poter basare tutte le prossime edizioni.

Evidentemente, Ubisoft deve averci preso letteralmente in parola, perché questa edizione è, né più né meno, un aggiornamento della scorsa. Non è stato realizzato un nuovo gioco, ma è stato semplicemente lanciato un content update per introdurre nuove canzoni, insieme a un'apposita patch per proporre alcune piccole novità.

Sempre e solo ballare

La nostra introduzione non è soltanto un modo di dire, o una iperbole: Just Dance 2024 Edition è esattamente lo stesso gioco con cui abbiamo già ballato nella precedente edizione, tant'è vero che non dovrete neanche scaricare una nuova applicazione.

L'unica reale novità che troverete acquistando l'edizione fisica (che trovate su Amazon) o digitale sarà la presenza di 40 nuove canzoni appositamente selezionate, che come sempre rappresentano un mix ben riusciti di nuovi e vecchi successi.

Ma se avevate già acquistato la versione 2023, potreste semplicemente iscrivervi all'abbonamento Just Dance+, ormai vero punto di forza di questa produzioni, per potervi già godere le nuove canzoni e oltre 300 brani.

Sempre meno di quelle presenti con il precedente Unlimited, ma almeno il catalogo sta iniziando a crescere: se la vostra intenzione era dunque quella di restare abbonati, non sarà necessario alcun ulteriore acquisto.

È evidente che Ubisoft abbia deciso che Just Dance deve seguire la strada dei live service da aggiornare regolarmente, ma a questo punto non possiamo che domandarci se non fosse meglio rendere l'app di base gratuita come semplice free-to-play, investendo a quel punto maggiormente sul relativo servizio in abbonamento.

Ad ogni modo, la formula del gioco è ovviamente (e giustamente) sempre la stessa: utilizzando un Joy-Con su Switch o uno smartphone per altre versioni con l'app Just Dance 2023 Controller — no, non è un errore, si chiama ancora così — basterà seguire i movimenti dei ballerini su schermo, cercando di riprodurli fedelmente e con il giusto tempismo.

Si torna a sudare!

In apertura avevamo però accennato ad alcune piccole novità, e la prima di esse è un grande ritorno: si tratta della modalità allenamento, che potrete utilizzare per fare un vero e proprio programma di esercizi per bruciare calorie.

In altre parole, si tratta del nuovo nome della vecchia Sweat Mode, purtroppo assente al lancio della scorsa edizione: con Just Dance 2024 Edition, Ubisoft ha dunque ascoltato i fan storici e accontentato chi vuole unire l'utile al dilettevole, ballando per riuscire magari anche a perdere qualche chilo di troppo.

Niente da fare invece per la modalità Kids pensata per i più piccoli, ancora una volta assente da questa edizione, così come per il World Dance Floor che continua a essere non pervenuto, in maniera oseremmo dire ingiustificata. Un vero peccato, ma magari per il prossimo anno saremo finalmente accontentati.

L'altra novità per i fan più competitivi riguarda invece una nuova modalità durante il gioco online, con cui potrete provare a battere il punteggio di utente in classifica con una sfida asincrona, che siano i vostri amici o semplicemente i migliori ballerini di Just Dance al mondo.

In oltre, c'è anche una retrocompatibilità con la precedente edizione: significa che, se avete acquistato Just Dance 2024 Edition ma avete un amico con Just Dance 2023, potrete entrambi divertirvi online con i brani di tutte e due le edizioni, senza acquisti aggiuntivi necessari. Una feature indubbiamente utile per organizzare feste a distanza, magari limitando perfino le spese.

Per il resto, come già accennato più volte, il nuovo capitolo di Just Dance è da considerarsi come un puro e semplice aggiornamento: troverete solo nuove coreografie e canzoni da ballare a ritmo, oltre a nuovi elementi cosmetici da sbloccare per festeggiarne il lancio.

E in fondo, forse ai giocatori e fan storici della serie non servirà nient'altro.