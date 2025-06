Dopo la pubblicazione dei remaster di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 nel dicembre 2024, sembra che un altro tassello della storica saga vampiresca sia pronto a risorgere sulle console moderne.

Secondo quanto riportato da Gematsu, Legacy of Kain: Defiance (avvistabile ancora su Amazon) è stato recentemente classificato per PlayStation 5 e PlayStation 4 dal sistema di rating taiwanese.

Questo fa pensare a un’imminente aggiunta del gioco nella collezione PlayStation Plus Classics, dedicata ai titoli delle generazioni precedenti.

Per chi non lo conoscesse, Defiance uscì nel 2003 su PS2 ed è l’ultima iterazione pubblicata della serie. Il titolo mette i giocatori nei panni di Kain e Raziel, due entità soprannaturali armate di spade leggendarie e coinvolte in un epico scontro per salvare (o condannare) il loro mondo.

La struttura del gioco alternava i due protagonisti in livelli distinti, arricchiti da puzzle ambientali, combattimenti e narrazione intensa.

Dopo l’uscita di Soul Reaver nel 1999 – diretto da Amy Hennig, futura autrice di Uncharted – il franchise ha conquistato lo status di cult, grazie alla sua trama oscura, lo stile gotico e i protagonisti carismatici.

Già nel 2022, Crystal Dynamics aveva confermato di aver ricevuto una risposta “travolgente” a un sondaggio indirizzato a misurare l’interesse verso un possibile ritorno della serie.

Ora, con il recupero dei capitoli principali nei cataloghi digitali e non solo (che ho recensito qui), il terreno sembra sempre più fertile per un vero revival.

Legacy of Kain: Defiance era una perla sottovalutata, forse troppo avanti per i suoi tempi, e vederlo tornare sulle console attuali è un’ottima notizia per vecchi fan e nuovi giocatori.

Speriamo che questi porting siano solo l’inizio e che Crystal Dynamics abbia in serbo qualcosa di completamente nuovo per riportare in vita, davvero, l’eredità di Kain. Anche se per molti, basterebbe sicuramente rigiocare anche quest'ultimo grande classico.